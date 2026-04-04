Thời tiết ngày 4/4: Mưa dông cục bộ ở Đông Bắc Bộ, nắng nóng gia tăng trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/4, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong khi nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục ghi nhận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Sáng 4/4, Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa cục bộ có nơi trên 30 mm. Trong mưa dông xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc; các vùng trũng, thấp có thể xảy ra ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng. Ngày 4/4, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37độ C, một số nơi trên 37độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45–50%.

Dự báo trong ngày 5/4, vùng nắng nóng sẽ mở rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp, chỉ còn khoảng 40–45%. Trong khi đó, khu vực miền Đông Nam Bộ cũng duy trì trạng thái nắng nóng trong hai ngày 4–5/4, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36 độ C, có nơi vượt ngưỡng 36 độ C.

Trong các ngày 4–5/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam Bộ, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt. Từ ngày 6/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, trong khi khu vực Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo còn kéo dài tình trạng này trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng nhận định, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1. Do tác động của nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư. Bên cạnh đó, việc tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao có thể gây mất nước, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Các chuyên gia cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2–4 độ C, thậm chí cao hơn tùy thuộc điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa, khiến cảm giác oi bức gia tăng rõ rệt.

Trước các hình thái thời tiết cực đoan, người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, đồng thời có biện pháp phòng tránh dông lốc, sét và bảo vệ sức khỏe trong điều kiện nắng nóng kéo dài.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu Đông Bắc cục bộ có nơi mưa to; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng; phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Phía Bắc gió đông bắc đến đông; phía Nam gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C; phía Nam 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C; riêng miền Đông có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo baotintuc.vn