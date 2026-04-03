Xung kích trong lao động sản xuất

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao luôn nỗ lực bám sát nhiệm vụ sản xuất, chủ động trong công việc, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo qua từng phần việc cụ thể, góp phần cùng Công ty duy trì ổn định sản xuất và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Trong quá trình vận hành, ĐVTN Công ty không chỉ thực hiện đúng quy trình mà còn chủ động quan sát, phát hiện những điểm chưa hợp lý để kịp thời đề xuất điều chỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty và định hướng của Đoàn cấp trên, Đoàn Thanh niên Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Trọng tâm là gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động.

Tại các phân xưởng sản xuất, hình ảnh ĐVTN gắn bó với máy móc, thiết bị đã trở nên quen thuộc. Trong quá trình vận hành, nhiều đoàn viên không chỉ dừng lại ở việc thực hiện đúng quy trình mà còn chủ động quan sát, phát hiện những điểm chưa hợp lý để đề xuất điều chỉnh. Những cải tiến nhỏ trong thao tác, trong cách bố trí công việc hay trong việc tận dụng nguyên vật liệu đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn và giảm chi phí.

Đồng chí Trần Xuân Thành - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty cho biết: “Chúng tôi không đặt nặng hình thức. Mỗi đoàn viên, khi được giao việc, phải hoàn thành tốt nhất phần việc của mình. Trong quá trình đó, nếu có thể làm tốt hơn, hiệu quả hơn thì mạnh dạn đề xuất. Chính từ những việc làm cụ thể như vậy sẽ hình thành nên sự sáng tạo trong lao động”.

Cách làm này đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của ĐVTN. Năm 2025, có 15 sáng kiến của đoàn viên được công nhận, với tổng giá trị làm lợi trên 500 triệu đồng. Các sáng kiến tập trung vào những nội dung thiết thực như cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình, nâng cao hiệu suất thiết bị và đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Không chỉ trong quá trình lao động, sản xuất trực tiếp, sự chủ động của ĐVTN còn thể hiện rõ trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới. Khi Công ty triển khai hệ thống tem thông minh phục vụ công tác chống hàng giả, lực lượng đoàn viên đã tích cực tìm hiểu, nhanh chóng nắm bắt và vận hành hiệu quả.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các nền tảng số trong công việc, cũng như xây dựng các video tuyên truyền về an toàn lao động bằng công nghệ AI được triển khai trên cơ sở tinh thần tự học, chủ động nghiên cứu, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới trong sản xuất và quản lý.

Tinh thần “được giao việc là làm đến nơi, đến chốn” tiếp tục được thể hiện rõ trong tháng 3 vừa qua, thời điểm diễn ra nhiều hoạt động cao điểm. Khi Công ty bước vào chiến dịch xuất bán hàng, ĐVTN đã chủ động tham gia, phối hợp cùng các bộ phận, đảm bảo tiến độ và an toàn. Tại các đơn vị, đoàn viên nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, quy trình vận hành máy, thiết bị, góp phần giữ ổn định sản xuất.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên cũng được triển khai gắn với công việc thực tế. Trong các ngày “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, ĐVTN tham gia xây dựng công trình “Ánh sáng thanh niên”, cắt tỉa cây xanh, chăm sóc vườn cây ăn quả tại vườn thực nghiệm, bãi xỉ, vệ sinh khu vực sản xuất. Những phần việc này không lớn nhưng được thực hiện đều đặn, góp phần cải thiện môi trường làm việc và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Song song với nhiệm vụ sản xuất, các hoạt động văn hóa, thể thao, tình nguyện cũng được tổ chức thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Công ty. Tại lễ hội hoa - sinh vật cảnh năm 2026, ĐVTN Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động, góp phần tạo không khí sôi nổi, tăng cường sự gắn kết trong tập thể.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được duy trì nền nếp; các chi đoàn hoạt động ổn định, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết thanh niên. Năm 2025, Đoàn Thanh niên Công ty đã giới thiệu 18 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó 14 đồng chí được kết nạp; từ đầu năm 2026 đến nay tiếp tục giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú. Những kết quả đó góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng.

ĐVTN ra quân chăm sóc vườn cây, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đồng thời cải thiện môi trường làm việc.

Từ những kết quả đạt được, Đoàn Thanh niên Công ty đã được Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, được Đoàn Thanh niên Chính phủ, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

Anh Thơ