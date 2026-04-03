Giá xăng dầu biến động, doanh nghiệp chủ động tăng lương hỗ trợ người lao động

Trong bối cảnh giá xăng dầu và nhiều mặt hàng thiết yếu có nhiều biến động, không ít doanh nghiệp đang tìm cách chia sẻ khó khăn với người lao động để ổn định sản xuất. Tại Công ty Cổ phần TTC trên địa bàn phường Phúc Yên, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh tiền lương và tăng cường các chính sách phúc lợi nhằm hỗ trợ công nhân, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Công nhân Công ty Cổ phần TTC làm việc trên dây chuyền sản xuất gạch, góp phần tạo ra các sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trong năm 2026, Công ty Cổ phần TTC đã điều chỉnh tăng tổng mức thu nhập của người lao động thêm 17,26% so với năm 2025. Cụ thể, từ ngày 1/1/2026, doanh nghiệp tăng 7,26% tiền lương và tiếp tục tăng thêm 10% từ ngày 1/3/2026. Nhờ đó, thu nhập bình quân của công nhân lao động hiện đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng, góp phần giúp người lao động giảm bớt áp lực chi tiêu trong bối cảnh giá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng.

Không chỉ điều chỉnh tiền lương, công ty còn chú trọng đến các chính sách chăm lo đời sống cho người lao động. Hiện nay, 100% bữa ăn ca của công nhân được doanh nghiệp hỗ trợ, đảm bảo đầy đủ về số lượng và chất lượng dinh dưỡng, giúp người lao động có sức khỏe tốt để duy trì năng suất làm việc.

Công nhân Công ty Cổ phần TTC được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Công ty Cổ phần TTC hiện có hơn 400 công nhân đang làm việc tại 4 dây chuyền sản xuất chính. Doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang nhiều thị trường như Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ. Song song với hoạt động sản xuất, công ty mở rộng hệ thống đại lý phân phối trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Ông Lê Văn Ân, đại diện Công ty Cổ phần TTC cho biết: Việc tăng lương và duy trì các chế độ phúc lợi là giải pháp nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động trong bối cảnh chi phí sinh hoạt có nhiều biến động, đồng thời góp phần giữ chân lao động, ổn định nguồn nhân lực để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Anh Lê Đức Thụy, công nhân phân xưởng lò nung tại Công ty Cổ phần TTC chia sẻ: Thời gian gần đây, giá xăng dầu và nhiều mặt hàng sinh hoạt đều tăng nên chi tiêu trong gia đình cũng khó khăn hơn. Việc công ty điều chỉnh tăng lương giúp chúng tôi yên tâm làm việc, có thêm động lực gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thu nhập được tăng lên và được công ty hỗ trợ bữa ăn ca đầy đủ nên công nhân phấn khởi. Chúng tôi cố gắng làm việc tốt để góp phần vào sự phát triển chung của công ty.

Môi trường làm việc ổn định cùng các chính sách phúc lợi giúp người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp

Tại Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ (xã Tam Dương), doanh nghiệp cũng quyết định tăng 8% tiền lương cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên nhằm chia sẻ khó khăn, giảm áp lực chi tiêu. Hiện doanh nghiệp đang tạo việc làm cho khoảng 1.800 lao động với thu nhập bình quân 15 triệu đồng/người/tháng. Quyết định tăng lương trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của doanh nghiệp với người lao động.

Đại diện Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ cho biết: “Doanh nghiệp phát triển bền vững khi người lao động được đảm bảo đời sống. Vì vậy, chúng tôi chấp nhận giảm một phần lợi nhuận để đổi lấy sự an tâm và niềm tin của công nhân”.

Bên cạnh việc tăng lương, doanh nghiệp duy trì bữa ăn ca đảm bảo dinh dưỡng, thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, tổ chức đối thoại định kỳ, cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nhằm chăm lo đời sống người lao động, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn.

Với triết lý “kinh doanh bằng sự tử tế”, việc hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động đã trở thành nền tảng giúp Vitto Hoan Mỹ phát triển ổn định, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc chủ động điều chỉnh chính sách tiền lương và chăm lo đời sống công nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với người lao động mà còn là giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc bền vững, tạo động lực để người lao động tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Thu Thủy