Thời tiết ngày 7/10: Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mặc dù bão số 11 đã suy yếu, song hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Sáng 7/10, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Theo số liệu quan trắc, lượng mưa trong 6 giờ qua phổ biến từ 40 - 80mm; một số khu vực ghi nhận lượng mưa cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm. Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70mm, cục bộ có điểm vượt 100mm. Mưa được dự báo giảm nhanh từ chiều tối và đêm nay. Người dân cần đề phòng tình trạng ngập úng tại các tuyến phố trũng thấp nội đô.

Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Ngày 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Một số địa phương như Thái Nguyên, Bắc Giang và Thanh Hóa được dự báo có khả năng xảy ra mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi vượt 250mm ở vùng núi và trung du; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa dao động từ 30 - 60mm, cục bộ trên 150mm.

Ngoài ra, các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh trong ngày và đêm 7/10 có mưa rào và dông, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa có cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 8/10, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm nhanh, thời tiết dần chuyển tốt hơn. Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt hoặc giao thông bị chia cắt.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to). Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.

Nguồn baotintuc.vn