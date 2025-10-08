Thời tiết ngày 8/10: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, lũ trên nhiều sông vượt mức báo động 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 8/10, nhiều khu vực ở Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa đo được tại một số trạm đã vượt 70mm như Xuân Minh 2 (Tuyên Quang), Mường Lai (Lào Cai), Đồng Tâm (Phú Thọ), Vĩnh Quỳnh (TP Hà Nội) và Ba Sao (Ninh Bình).

Dự báo trong ngày 8/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15–30mm, có nơi trên 60mm. Tại Hà Nội, sáng nay ghi nhận mưa vừa đến mưa to, có điểm mưa trên 70mm, song lượng mưa dự báo sẽ giảm dần vào trưa và chiều.

Chiều tối và tối cùng ngày, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15–30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Trong đêm 7/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại Cao Bằng vẫn tích cực hoạt động vì sự an toàn cho người dân. Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN

Hiện nay, lũ trên sông Cầu và sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; trong khi đó, lũ trên sông Lục Nam đang xuống chậm, mực nước các sông khác ở Bắc Bộ vẫn có xu hướng tăng.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu và sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ vượt mức báo động 3; tại thượng lưu sông Cầu (Thái Nguyên) mực nước đang ở trên mức lũ lịch sử năm 2024 khoảng 0,19m. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Thương có thể vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m), trong khi lũ trên sông Lục Nam giảm dần và dao động ở mức báo động 1–2.

Từ nay đến ngày 9/10, lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ còn tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) có khả năng đạt mức báo động 2; các sông Thao (Lào Cai), Lô (Tuyên Quang), Hoàng Long (Ninh Bình) đạt mức báo động 1–2, có nơi trên báo động 2. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 3. Mưa lũ có thể gây ngập lụt tại vùng trũng ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Trên biển, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông. Trong ngày và đêm 8/10, mưa dông tiếp diễn tại vùng biển giữa và nam Biển Đông, khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ngoài khơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; sau mưa giảm. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

