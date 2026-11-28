Thơm thảo bánh tẻ mật Đào Xá

Giữa kho tàng ẩm thực trung du Phú Thọ, bên cạnh thịt chua hay bánh tai quen thuộc, làng cổ Đào Xá lưu giữ một thức quà mộc mạc mà tinh tế: Bánh tẻ mật. Không cầu kỳ nhân thịt, chiếc bánh vàng óng sắc mật mía đã gắn bó hàng trăm năm với lễ hội rước voi truyền thống, trở thành sợi dây nối ký ức tuổi thơ và niềm tự hào của người dân vùng ven sông Đà.

Sau nhiều công đoạn, bảnh tẻ mật khi cắt ra có màu nâu cánh gián rất đẹp mắt.

Nhắc tới xã Đào Xá, du khách thường nhớ ngay đến lễ hội rước voi truyền thống có lịch sử hơn 400 năm, diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng Giêng hằng năm. Lễ hội phản ánh sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng nông nghiệp lúa nước và thờ thủy thần của cư dân vùng Đất Tổ, gửi gắm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Trên mâm cỗ dâng cúng Thành hoàng làng những ngày hội, bên cạnh xôi, gà, hoa quả, bao giờ cũng có hai đĩa bánh tẻ mật đặt trang trọng.

Theo chia sẻ của các bậc cao niên tại địa phương, loại bánh này đã hiện diện qua nhiều thế hệ. Bánh dùng để dâng cúng đòi hỏi dáng trụ tròn đều, đường kính khoảng 10cm, đứng thẳng tắp, không vát mép hay siêu vẹo, thể hiện lòng thành kính của dân làng với bậc tiền nhân.

Bà Hà Thị Viên, xóm Chùa, thôn Vinh Quang cho biết: “Khác với bánh tẻ nhân mặn ở nhiều nơi, bánh tẻ mật Đào Xá không có nhân. Toàn bộ hương vị tinh túy của chiếc bánh được tạo nên từ sự hòa quyện giữa hai nguyên liệu thuần khiết của đồng quê: Gạo tẻ ngon (thường chọn giống gạo Khang Dân nguyên chất, không lẫn tạp) và mật mía đặc sánh, nâu óng màu cánh gián. Để làm được một chiếc bánh tẻ mật ngon thì mất nhiều công đoạn, nhiều thời gian. Hiện nay, các hộ chủ yếu làm bánh vào dịp lễ, Tết hoặc khi gia đình có công việc”.

Quy trình làm bánh gồm những công đoạn chính: Chuẩn bị nguyên liệu, gạo tẻ được đãi sạch, ngâm kỹ rồi xay mịn, rây qua hai lần cho mượt. Bột hòa với mật mía (thường theo tỷ lệ khoảng 1kg gạo với 0,8kg mật) và thêm chút nước gừng tươi để tạo hương thơm ấm áp.

Sau khi đã hòa mật, bột được khuấy và để ủ một thời gian. Từ hỗn hợp đã được ủ, tiếp tục cho vào nồi gang, đun trên lửa vừa và khuấy đều tay để không bị vón cục hay bén đáy nồi.

Người làm dùng đũa cả (đũa cái) khuấy liên tục, đảo lên đánh xuống đều tay để bột không bị vón cục hay bén đáy nồi. Khi bột nặng tay dần, ngả sang màu vàng nâu sánh dẻo, người ta đậy kín vung, ủ trên bếp tro nóng liu riu cho bột chín trong.

Từ hỗn hợp gạo và mật được ủ, người làm bánh tiếp tục cho vào nồi gang, đun trên lửa vừa, khuấy đều tay không để bị vón cục hay bén đáy nồi.

Để chiếc bánh đẹp mắt thì phần gói và tạo hình quan trọng nhất. Khi bột còn nóng, người làm nhanh tay múc bột gói trong lá chuối khô đã lau sạch rồi buộc lạt giang. Gói bánh tẻ mật phải nhanh tay để khi gói tới cái bánh cuối cùng bột bánh vẫn còn nóng. Vì nếu bột nguội, khi hấp bánh sẽ không chín đều và bóng đẹp. Gói xong cái nào buộc, chằng cái đó. Bánh gói xong cho vào chõ hấp cách thủy đến khi bánh chín. Thao tác cần nhanh gọn để tới chiếc cuối cùng bột vẫn nóng, giúp bánh sau khi hấp đạt độ bóng mượt.

Theo kinh nghiệm của những người làm bánh tẻ mật lâu năm, công đoạn hấp bánh sẽ giúp bánh chín kỹ hơn, đồng thời làm bánh mịn và rắn hơn, bánh khi chín sẽ có màu nâu vàng của mật mía và lá chuối khô. Đây là công đoạn tốn nhiều thời gian nhất khi làm bánh.

Bánh tẻ mật ngon nhất khi ăn nguội. Bóc lớp lá chuối khô mộc mạc, phần bánh hiện ra trong trẻo, vàng óng như mật ong, tỏa hương thơm dịu của gạo, mật mía và gừng tươi. Cắt bánh thành từng lát mỏng bằng sợi lạt giang tước nhỏ, thực khách cảm nhận sự mát dịu, dẻo mềm, vị ngọt thanh không gắt quyện cùng chút bùi của hạt gạo.

Nhâm nhi lát bánh ngọt dịu bên chén trà nóng giữa không gian làng cổ ven sông Đà, thức quà dân dã ấy gợi nhắc ký ức tuổi thơ bình dị và nét đẹp nghĩa tình của quê hương. Chiếc bánh vàng óng sắc hổ phách ấy đã gắn bó hàng trăm năm với lễ hội rước voi truyền thống, trở thành sợi dây kết nối ký ức tuổi thơ và niềm tự hào của biết bao thế hệ người con ven dòng Đà giang.

Thu Hà