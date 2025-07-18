Thông báo tuyển dụng

{title}
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên dịch vụ khách hàng
Chỉ tiêu: 02
Nơi làm việc: VietinBank Chi nhánh Hòa Bình
Yêu cầu công việc
1. Tiêu chuẩn:
- Giới tính: Nữ; Tuổi: Từ 18 đến 28 tuổi
- Ngoại hình ưa nhìn; Chiều cao: Từ 1,60m trở lên
- Kỹ năng giao tiếp tốt;
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh.
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.
2. Địa điểm làm việc: VietinBank Chi nhánh Hòa Bình, số 555, đường Cù Chính Lan, tổ 13, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
3. Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính (8 giờ/ngày - 40 giờ/tuần). Nghỉ lễ tết theo quy định.
4. Công việc thực hiện chính:
- Tiếp đón, tiếp nhận và tìm hiểu nhu cầu của KH đến giao dịch;
- Thực hiện giới thiệu KH đến các bộ phận liên quan (nếu có);
- Thực hiện các giao dịch phi tài chính tại quầy theo quyền hạn, trách nhiệm được giao với mục tiêu đảm bảo sự hài lòng của KH và đảm bảo việc thực hiện các giao dịch tại quầy tuân thủ quy định, quy chế của pháp luật hiện hành và của NHCT.
- Làm một số công việc khác theo phân công.
5. Thời gian nộp hồ sơ: Đến hết ngày 31/7/2025.
Cách thức ứng tuyển
1. Hồ sơ ứng viên: Sơ yếu lý lịch; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, Thẻ căn cước; Giấy khám sức khỏe và Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (download tại: Tuyendung.vietinbank.vn).
2. Địa chỉ nộp hồ sơ: Qua email: cuong.nm@vietinbank.vn hoặc Mr.Cường (ĐT: 091.261.7879).
GIÁM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HIẾU
