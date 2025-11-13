{title}
Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình thuộc UBND tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâmnhư sau:
I- Số lượng viên chức tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, cụ thể:
1. Tiếp nhận vào viên chức: 7 chỉ tiêu gồm:
-Vị trí việc làm Địa chính viên hạng III: 5 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm kế toán viên: 1 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm chuyên viên thủ quỹ: 1 chỉ tiêu.
2. Xét tuyển viên chức: 02 chỉ tiêu gồm:
- Vị trí việc làm Chuyên viên về Tổng hợp: 01 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Chuyên viên về pháp chế: 01 chỉ tiêu.
II- Điều kiện tuyển dụng
1. Điều kiện chung
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Điều k iện cụ thể:
a. Tiếp nhận vào viên chức
(Có bảng phụ lục I, Chỉ tiêu tiếp nhận viên chức kèm theo)
b. Xét tuyển viên chức
(Có bảng phụ lục II, Chỉ tiêu xét tuyển viên chức kèm theo)
3- Hồ sơ dự tuyển gồm:
3.1 . Hồ sơ tiếp nhận vào viên chức:
-Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành được lập trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
-Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;
- Các Hợp đồng lao động hoặc các Quyết định phân công công tác... để xác định quá trình công tác;
- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác (nếu có).
3.2 Hồ sơ xét tuyển viên chức:
- Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận gửi kèm phiếu tiếp nhận.
4- Hình thức tuyển dụng:
Tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận và xét tuyển.
5- Thời gian tuyển dụng:
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 14/11/2025 đến hết ngày 14/12/2025
- Thời gian tiếp nhận và xét tuyển: Tháng 12 năm 2025
- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình, Số 391, đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (Phòng Kế hoạch- Tài chính). Điện thoại: 02183.895.629.
Phụ lục I
CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số 47 /TTPTQĐHB ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình)
TT
Vị trí làm việc
Chỉ tiêu tuyển dụng
Yêu cầu
Trình độ
Chuyên ngành đào tạo
Chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
Kinh nghiệm
công tác
Ghi chú
I
Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành
1
Địa chính viên
hạng III
05
Đại học
Địa chính; Trắc địa bản đồ
Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức địa chính viên hạng III
- Tiếp nhận vào viên chức đối vớingười có đủ 05 năm công tác trở lên làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm Địa chính viên hạng III.
(Đối với viên chức tiếp nhận cá nhân phải tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm)
III
Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung
1
Kế toán viên
01
Đại học
Kế toán
Chứng chỉ bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương; Chứng chỉ kế toán viên
- Tiếp nhận vào viên chức đối vớingười có đủ 05 năm công tác trở lên làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm Kế toán viên
(Đối với viên chức tiếp nhận cá nhân phải tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm)
2
Chuyên viên thủ quỹ
01
Đại học
Kế toán, Tài chính, quản lý kinh tế
Chứng chỉ bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
- Tiếp nhận vào viên chức đối vớingười có đủ 05 năm công tác trở lên làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm và quy định của pháp luật
Phụ lục II
CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số 47 /TTPTQĐHB ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình)
TT
Vị trí làm việc
Chỉ tiêu tuyển dụng
Yêu cầu
Trình độ
Chuyên ngành đào tạo
Chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
Kinh nghiệm
công tác
Ghi chú
I
Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành
1
Chuyên viên Tổng hợp
01
Đại học
Hành chính hoặc ngành, chuyên ngành Quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế
Chứng chỉ bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
- Có kinh nghiệm công tác ít nhất 02 năm trở lên làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc Chuyên viên tổng hợp
(Đối với viên chức mới được tuyển dụng thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm)
2
Chuyên viên về pháp chế
01
Đại học
Luật
Chứng chỉ bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
- Có kinh nghiệm công tác ít nhất 02 năm trở lên làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc Chuyên viên về pháp chế
