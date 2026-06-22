Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026

Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình thuộc UBND tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm như sau:

I- Số lượng viên chức tuyển dụng: 13 chỉ tiêu. Cụ thể:

1. Tiếp nhận vào viên chức thông qua kiểm tra, sát hạch: 0 7 chỉ tiêu

- Địa chính viên hạng III: 05 chỉ tiêu.

- Chuyên viên Thủ quỹ: 01 chỉ tiêu.

- Chuyên viên Quản trị công sở: 01 chỉ tiêu.

2. Xét tuyển: 06 chỉ tiêu

- Địa chính viên hạng III: 01 chỉ tiêu.

- Điều tra viên Tài nguyên Môi trường hạng III: 01 chỉ tiêu.

- Chuyên viên Tổng hợp: 02 chỉ tiêu.

- Chuyên viên Pháp chế: 01 chỉ tiêu.

- Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu.

II- Điều kiện tuyển dụng

1 1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký tiếp nhận;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; được cơ quan sử dụng, quản lý đánh giá hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trở lên trong thời gian 05 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ sát hạch;

- Không thuộc một trong các trường hợp: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Điều k iện cụ thể:

(có thông báo tuyển dụng chi tiết kèm theo)

3- Hồ sơ dự tuyển gồm:

3.1 . Hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào viên chức:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu 01 quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 (có dán ảnh 4x6) vào một vị trí việc làm.

- Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành được lập trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cấp có thẩm quyền;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác trong 05 năm công tác liên tục;

- Bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các quyết định gồm: Quyết định hợp đồng lao động lần đầu (hoặc Hợp đồng lao động lần đầu); Các Quyết định phân công, bố trí công tác; các Quyết định nâng lương, điều chỉnh lương.

3.2 Hồ sơ xét tuyển viên chức:

-Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành được lập trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu 01 quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 (có dán ảnh 4x6) vào một vị trí việc làm.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận gửi kèm phiếu tiếp nhận.

4- Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận và xét tuyển.

5- Thời gian tuyển dụng:

-Tiếp nhận hồ sơ đăng ký vào giờ hành chính các ngày trong tuần: Từ 7h30 phút ngày 20/6/2026 đến hết 17h00 phút ngày20/7/2026.

-Thời gian tổ chức sát hạch, xét tuyển: Dự kiến trong tháng 8 năm 2026

-Địa điểm tiếp nhận: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình; địa chỉ: số 8A, đường An Dương Vương, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; số điện thoại 0218.3895.629 (phòng Kế hoạch – Tài chính)./.

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