3 địa điểm du lịch biển được yêu thích nhất mùa hè này

Mùa hè là thời điểm nhiều người tìm đến biển để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Với cảnh quan đẹp, nhiều hoạt động trải nghiệm cùng hệ thống lưu trú đa dạng, Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng tiếp tục là những điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn trong mùa du lịch cao điểm năm nay.

Nha Trang, điểm hẹn của những trải nghiệm trên biển

Nha Trang luôn giữ vị trí nổi bật trên bản đồ du lịch biển Việt Nam nhờ bãi biển đẹp, nước trong và nhiều hoạt động giải trí. Ngay từ sáng sớm, bãi biển Trần Phú đã đông người tắm biển, chạy bộ hoặc ngồi ngắm bình minh. Không khí trong lành cùng hàng dừa trải dài tạo cảm giác thư thái, khác hẳn nhịp sống tất bật thường ngày.

Biển Nha Trang thu hút du khách mỗi dịp hè

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn là tham gia tour khám phá các đảo gần bờ như Hòn Mun, Hòn Tằm hay Hòn Một. Mỗi nơi đều có nét hấp dẫn riêng, từ lặn ngắm san hô, chèo kayak đến tắm biển giữa làn nước trong xanh. Với những người yêu thiên nhiên, đây là cơ hội để cảm nhận vẻ đẹp của hệ sinh thái biển và tận hưởng không gian yên bình ngoài khơi.

Sau một ngày vui chơi, nhiều du khách lựa chọn lưu trú tại các khách sạn hoặc resort ven biển để thuận tiện di chuyển và ngắm cảnh. Buổi tối cũng là lúc thành phố trở nên sôi động với nhiều quán ăn, chợ đêm và khu vực dạo biển đông khách.

Lặn ngắm san hô là trải nghiệm nổi bật ở Nha Trang

Ẩm thực là điểm nhấn khó bỏ qua khi đến du lịch Nha Trang. Hải sản tươi sống luôn được nhiều người yêu thích nhờ nguồn nguyên liệu phong phú. Bên cạnh đó, bún chả cá, bánh căn hay nem nướng vẫn là những món ăn quen thuộc, mang hương vị đặc trưng của vùng biển miền Trung.

Phú Quốc, lựa chọn cho kỳ nghỉ thư giãn giữa thiên nhiên

Khác với không khí nhộn nhịp của Nha Trang, du lịch Phú Quốc mang đến cảm giác nhẹ nhàng và chậm rãi hơn. Đảo ngọc thu hút du khách bởi những bãi biển nước xanh, cát trắng cùng không gian nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên.

Bãi Sao và Bãi Khem là hai địa điểm được nhiều người tìm đến trong mùa hè. Mặt biển êm, bờ cát mịn cùng khung cảnh thoáng đãng tạo điều kiện lý tưởng để tắm biển, nghỉ ngơi hoặc chụp ảnh.

Bãi Sao nổi tiếng với cát trắng và nước biển trong xanh

Ngoài nghỉ dưỡng, đảo ngọc còn có nhiều trải nghiệm dành cho những người yêu thích khám phá như lặn ngắm san hô, đi cáp treo vượt biển hay tham quan các hòn đảo nhỏ. Khi màn đêm buông xuống, chợ đêm Phú Quốc trở thành điểm hẹn quen thuộc với không khí nhộn nhịp và nhiều gian hàng ẩm thực.

Hệ thống lưu trú tại Phú Quốc phát triển nhanh trong những năm gần đây với nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng nằm sát biển. Không gian rộng, nhiều cây xanh và thiết kế mở giúp du khách có cảm giác gần gũi với thiên nhiên trong suốt kỳ nghỉ.

Ẩm thực trên đảo cũng để lại nhiều ấn tượng. Ghẹ Hàm Ninh, gỏi cá trích, nhum biển hay các món hải sản tươi sống thường xuất hiện trong danh sách những món ăn được nhiều du khách tìm thưởng thức. Trước khi rời đảo, nhiều người còn chọn nước mắm hoặc hồ tiêu làm quà cho người thân.

Hải sản Phú Quốc chinh phục nhiều du khách

Đà Nẵng, thành phố biển kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá

Đà Nẵng là lựa chọn phù hợp với những ai muốn kết hợp nhiều trải nghiệm trong một chuyến đi. Không chỉ sở hữu bãi biển đẹp, thành phố còn có nhiều điểm tham quan, khu vui chơi và nền ẩm thực phong phú.

Biển Mỹ Khê là nơi thu hút đông du khách mỗi dịp hè nhờ bờ cát rộng, nước sạch và sóng không quá lớn. Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để tắm biển hoặc ngắm bình minh, trong khi chiều tối thích hợp để dạo bộ và tận hưởng không khí mát mẻ bên bờ biển.

Biển Mỹ Khê là điểm đến yêu thích tại Đà Nẵng

Từ trung tâm thành phố, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến bán đảo Sơn Trà để ngắm cảnh, khám phá thiên nhiên hoặc tiếp tục hành trình đến Hội An trong ngày. Buổi tối, khu vực cầu Rồng và bờ sông Hàn luôn nhộn nhịp với các hoạt động vui chơi, ăn uống và giải trí.

Đà Nẵng cũng có nhiều lựa chọn lưu trú, từ khách sạn trong trung tâm đến resort ven biển. Khoảng cách giữa các điểm tham quan không quá xa giúp việc di chuyển trở nên thuận tiện, phù hợp với cả gia đình và nhóm bạn.

Hành trình sẽ khó trọn vẹn nếu bỏ qua những món ăn đặc trưng như mì Quảng, bún chả cá, bánh tráng cuốn thịt heo hay hải sản tươi sống. Mức giá hợp lý cùng hương vị đậm đà là lý do khiến nhiều du khách muốn quay lại thành phố biển này.

Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng đều sở hữu những lợi thế riêng, từ cảnh quan biển đẹp đến nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng và khám phá. Tùy sở thích và lịch trình, du khách có thể lựa chọn điểm đến phù hợp để tận hưởng một mùa hè trọn vẹn bên biển xanh và những hành trình đáng nhớ.