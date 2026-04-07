Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ- KV4 ngày 27/03/2026 của NHNN Việt Nam Chi nhánh Khu vực 4 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân phường Minh Nông.

Quỹ tín dụng nhân dân Minh Nông trân trọng thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động như sau:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Giấy phép hoạt động Qũy tín dụng nhân dân phường Minh Nông số 31/NH-GP do NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ cấp ngày 07/09/2009.

Sửa đổi Điểm 1 về tên quỹ tín dụng nhân dân:

“1. Tên quỹ tín dụng nhân dân: QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MINH NÔNG”.

Sửa đổi Điểm 3 về vốn điều lệ:

“ 3.Vốn điều lệ: 8.080.000.000,đồng (Bằng chữ: Tám tỷ không trăm tám mươi triệu đồng chẵn)”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân phường Minh Nông số 31/NH-GP do NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ cấp ngày 07/09/2009.

Quyết định số 259/QĐ-QLGS2 ngày 25/3/2025 của NHNN Chi nhánh Khu vực 4 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 183/QĐ-KV4 có hiệu lực thi hành.

Mọi thông tin chi tiết về Giấy phép hoạt động đã được sửa đổi, bổ sung, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0976.492.168 hoặc địa chỉ email: qtdminhnong@gmail.com.vn.

Quỹ tín dụng nhân dân Minh Nông trân trọng thông báo!