Căn cứ Quyết định số 183/QĐ- KV4 ngày 27/03/2026 của NHNN Việt Nam Chi nhánh Khu vực 4 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân phường Minh Nông.
Quỹ tín dụng nhân dân Minh Nông trân trọng thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động như sau:
Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Giấy phép hoạt động Qũy tín dụng nhân dân phường Minh Nông số 31/NH-GP do NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ cấp ngày 07/09/2009.
“1. Tên quỹ tín dụng nhân dân: QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MINH NÔNG”.
“ 3.Vốn điều lệ: 8.080.000.000,đồng (Bằng chữ: Tám tỷ không trăm tám mươi triệu đồng chẵn)”.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân phường Minh Nông số 31/NH-GP do NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ cấp ngày 07/09/2009.
Quyết định số 259/QĐ-QLGS2 ngày 25/3/2025 của NHNN Chi nhánh Khu vực 4 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 183/QĐ-KV4 có hiệu lực thi hành.
Mọi thông tin chi tiết về Giấy phép hoạt động đã được sửa đổi, bổ sung, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0976.492.168 hoặc địa chỉ email: qtdminhnong@gmail.com.vn.
Quỹ tín dụng nhân dân Minh Nông trân trọng thông báo!
Trong bối cảnh ngành sản xuất và logistics bước vào thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ, ứng dụng robot vào quản lý kho và vận chuyển hàng hóa ngày càng trở nên phổ biến. Đặc biệt,...
Trong môi trường sản xuất hiện đại, đặc biệt là ngành hóa chất, dược phẩm, xi mạ hay thực phẩm, sàn bê tông không chỉ chịu tải trọng mà còn phải đối mặt với một “kẻ thù vô...
Thông báo bán đấu giá tài sản
Bạn đang muốn tự lắp LED dây cho tủ bếp, hắt trần hay trang trí phòng ngủ nhưng không biết cách tính công suất đèn LED dây thế nào cho đúng? Việc tính sai công suất là nguyên...
Sàn gỗ công nghiệp ngày càng được sử dụng phổ biến trong nhà ở và công trình nhờ tính thẩm mỹ cao, độ bền ổn định và thi công nhanh. Tuy nhiên, để lựa chọn được sản phẩm vừa...
Thay vì phải tốn thời gian ra quán hay sử dụng cà phê hòa tan kém đậm đà, xu hướng tự pha chế tại chỗ đang được nhiều người ưu tiên để đảm bảo vệ sinh và đúng khẩu vị. Tuy...
