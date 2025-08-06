Thống nhất phương án sáp nhập Hiệp hội Du lịch tỉnh

Ngày 6/8, Hiệp hội Du lịch 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình (cũ) đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng thống nhất phương án sáp nhập, công bố tên gọi, tôn chỉ, mục đích hoạt động và đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, điều lệ của Hiệp hội Du lịch mới sau sáp nhập.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo và hội viên Hiệp hội 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình (cũ).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết và Đề án sắp xếp, hợp nhất Hiệp hội Du lịch 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình thành Hiệp hội Du lịch Phú Thọ mới. Theo đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ có trụ sở đặt tại Không gian Văn hoá du lịch Phú Thọ - Bảo tàng Hùng Vương, đường Trần Phú, phường Việt Trì.

Hiệp hội chịu sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh, sự quản lý chuyên môn về lĩnh vực du lịch của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định pháp luật. Hiệp hội hoạt động với mục đích tập hợp, liên kết các hội viên để hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau nhằm đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch tỉnh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, khách hàng.

Phạm vi hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cũng trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra của Hiệp hội.

Việc sáp nhập Hiệp hội Du lịch 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình (cũ) thành Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ là chủ trương phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay. Thông qua đó, giúp khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng du lịch của khu vực Trung du miền núi phía Bắc và vùng Đồng bằng sông Hồng với những di sản văn hóa đặc sắc được UNESCO công nhận. Đồng thời, thúc đẩy xây dựng thương hiệu và sản phẩm du lịch của địa phương, tạo thuận lợi cho công tác xây dựng tour, tuyến, khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch mới với quy mô lớn hơn sẽ giúp đại diện tiếng nói của doanh nghiệp tốt hơn trong việc phản biện chính sách, kết nối liên ngành, có điều kiện tham gia các liên hoan văn hóa du lịch, hội chợ - sự kiện trong nước và quốc tế...

