Thủ lĩnh đoàn ở Mường Thàng

Anh Lê Việt Cường – Bí thư Chi đoàn phố Bằng, xã Mường Thàng được biết đến là cán bộ đoàn tâm huyết, luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt thành của tuổi trẻ. Không chỉ “dám nghĩ, dám làm”, mà anh còn luôn tìm cách làm mới, sáng tạo trong từng hoạt động, để mỗi phong trào đều thực sự lan tỏa, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia mang lại hiệu quả thiết thực.

Lê Việt Cường vinh dự là thanh niên tiêu biểu Toàn quốc được Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh biểu dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VIII, năm 2025 và là một trong những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 – 2030 của tỉnh.

Sau khi tốt nghiệp Đại học năm 2017, Cường đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình từ mô hình kinh doanh, điện máy, điện tử, điện lạnh, nội thất. Cửa hàng kinh doanh thành công đã nâng cao thu nhập cho gia đình, đồng thời tạo việc làm cho 8 lao động trực tiếp là đoàn viên thanh niên với mức lương trung bình từ 5-8 triệu đồng/người /tháng. Từ kinh nghiệm bản thân, Lê Việt Cường thường chia sẻ kiến thức kinh doanh, vận động, giúp đỡ, động viên đoàn viên thanh niên trong khu dân cư dạn khởi nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.

Với sự nỗ lực liên tục, Cường đã thành lập Công ty TNHH Lê Cường HB cung cấp các sản phẩm điên tử, điện lạnh và giải quyết việc làm cho 11 lao động địa phương với thu nhập ổn định, trở thành “mô hình mẫu” được nhiều tập thể, đoàn viên thanh niên đến thăm quan, học hỏi kinh nghiệm, tạo sức lan tỏa sâu rộng, cổ vũ tinh thần xung kích, lập thân, lập nghiệp của thanh niên.

Ở cương vị Bí thư đoàn, Cường luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tổ chức các hoạt động tình nguyện, chương trình thanh niên phù hợp, tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Cường cũng luôn tích cực tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng phát triển kinh tế xã hội, giúp đỡ các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm cho một số đoàn viên thanh niên tại chi đoàn và các xã lân cận xây dựng kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo an ninh.

Bí thư Chi đoàn Lê Việt Cường và Công ty TNHH Lê Cường HB tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Từ năm 2019 đến nay, Cường còn tham gia nhiều chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn với ủng hộ từ 30-35 triệu đồng/năm và cùng Ban Chấp hành chi đoàn khu phố Bằng triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi làm theo lời Bác, được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia.

Hằng năm, dưới sự lãnh đạo của Bí thư chi đoàn, Chi đoàn khu phố Bằng đã sôi nổi tham gia các hoạt động thiện nguyện và các phong trào của Đoàn, Hội phát động như: Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, thăm, tặng quà cho các gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chăm lo gia đình chính sách, hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn...

Với tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ, Bí thư Chi đoàn Lê Việt Cường đã và đang góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng xã Mường Thàng ngày càng phát triển. Những Bằng khen, giải thưởng tuyên dương, vinh danh chính là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của thủ lĩnh đoàn năng động, bản lĩnh này.

Lệ Oanh