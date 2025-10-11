Thủ tướng chủ trì phiên họp về phát triển đột phá nhà ở xã hội

Ngày 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương, 34 tỉnh, thành phố, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp tại điểm cầu Phú Thọ. Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phát triển đột phá nhà ở xã hội và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến phát triển bất động sản là hai vấn đề gắn với nhau rất chặt chẽ. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở, bất động sản ở các phân khúc, nhất là phân khúc nhà ở có giá hợp lý, nhà ở xã hội; tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất, định giá và đấu giá đất đai, xử lý kịp thời các vụ việc thao túng, đẩy giá và đầu cơ, nhằm ổn định thị trường bất động sản với thể chế đồng bộ hơn, cơ chế chính sách ưu đãi hơn, thủ tục hành chính thuận tiện hơn, tạo nguồn cung nhà ở lớn hơn, với phân khúc hợp lý hơn và giá cả thấp hơn, qua đó đảm bảo quyền có chỗ ở của người dân.

Đến nay, theo số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô 637.048 căn; trong đó có 165 dự án đã hoàn thành với quy mô 116.342 căn, 151 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 132.616 căn, 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 388.090 căn.

Đối với kết quả thực hiện chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội, 9 tháng năm 2025, cả nước đã hoàn thành 50.687/100.275 căn (đạt 50,5%), dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 38.600 căn (tổng là 89.007/100.275 căn, đạt 89%); đang đầu tư xây dựng 132.616 căn (trong đó, đã khởi công 73 dự án với quy mô 57.815 căn).

Bên cạnh 22/34 địa phương dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao thì cũng có 8/34 địa phương khó hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đối với tỉnh Phú Thọ, chỉ tiêu được giao năm 2025 là 2.330 căn, đến nay, đã hoàn thành 1.059 căn (đạt 45%); đang đầu tư xây dựng 9.302 căn.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 10 tháng năm 2025, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại phiên họp lần thứ nhất ngày 22/9, đề xuất giải pháp đột phá, cụ thể, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản ổn định, công bằng, lành mạnh, bền vững; đặc biệt là các giải pháp tăng cường nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá phù hợp; giải pháp tiết giảm chi phí đầu tư để giảm giá thành sản phẩm, như là cắt giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào, giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí xây dựng.

Cùng với đó là chính sách thuế phù hợp để ngăn chặn các hành vi đầu cơ thổi giá, chào giá nhà ở quá cao so với mức trung bình của thị trường; chính sách tín dụng để điều tiết, ưu tiên, hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở xã hội và các đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp, đồng thời kiểm soát dòng tiền đi vào các phân khúc nhà ở mang tính đầu cơ, trục lợi chính sách; từ đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của Ban Chỉ đạo những tháng cuối năm 2025 và trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tính nhân văn của nhà ở xã hội - một chính sách đảm bảo an sinh, tiến bộ và công bằng xã hội và yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu tại phiên họp; phối hợp cùng các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan đến phát triển đột phá nhà ở xã hội theo hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc là chính; kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu; phối hợp với các địa phương để tiếp tục giao chủ đầu tư, khởi công các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý, nhất là tại các địa phương có nhu cầu lớn; đối với các dự án đã khởi công cần đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trong năm 2026. Tiếp tục đôn đốc thúc đẩy giải ngân chương trình tín dụng 145 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch, giao đất, giải quyết các thủ tục về đất đai cho phát triển nhà ở xã hội; đảm bảo sự phát triển hài hòa, phù hợp với hạ tầng xã hội, hạ tầng thiết yếu liên quan. Đa dạng hóa các nguồn lực trong phát triển nhà ở xã hội. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, cắt giảm thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội. Các địa phương chủ động đưa ra các chính sách phù hợp; các doanh nghiệp chủ động cắt giảm chi phí không cần thiết để giảm giá thành nhà ở xã hội trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm quy định về việc dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và 20% quỹ đất ở trong các dư án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật; phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng như giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân; thực hiện ngay việc cắt giảm cải cách thủ tục hành chính; xây dựng, ban hành, công bố thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà ở xã hội phù hợp với văn hóa, tập quán, khí hậu của địa phương; chú trọng hoàn thiện công nghệ, dữ liệu, sàn giao dịch phù hợp, hiệu quả, đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo điểm cầu Phú Thọ

Phát biểu chỉ đạo điểm cầu tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu ngay sau cuộc họp này, các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, điều chỉnh và bố trí các dự án nhà ở xã hội trong các khu công nghiệp; quyết tâm từ nay đến hết tháng 12/2025 khởi công 5 dự án nhà ở xã hội; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các dự án nhà ở xã hội trong năm 2026 đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần cụ thể, chi tiết thời gian cho từng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định rằng nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp, do đó, việc quy hoạch, thiết kế và các thiết chế liên quan phải được thực hiện đồng bộ, đảm bảo chất lượng sống cho người dân. Sở Xây dựng nghiên cứu ban hành và công bố các mẫu thiết kế chuẩn cho nhà ở xã hội; Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục rà soát, đánh giá nhu cầu về nhà ở xã hội tại các khu công nghiệp; Sở Tài chính nghiên cứu bố trí nguồn vốn tái định cư, GPMB triển khai các dự án nhà ở xã hội.

