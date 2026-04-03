Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Tại Quyết định số 559/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 590/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Quách Tất Liêm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đinh Công Sứ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.



