Thủ tướng yêu cầu giảm thời gian cấp giấy phép lái xe

Thủ tướng giao Bộ Công an trong năm 2025 rút ngắn thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống còn 4,5 ngày làm việc; thủ tục đổi và cấp lại giảm từ 5 ngày xuống còn 3,5 ngày.

Theo quyết định ngày 3/9, việc cắt giảm giúp tiết kiệm 2,5 ngày so với quy định hiện hành. Hiện cả nước có khoảng 55,6 triệu giấy phép lái xe ôtô, xe máy.

Người đân đi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tại TP HCM, tháng 2/2025. Ảnh: Thanh Tùng

Các thủ tục đăng ký xe lần đầu với xe sản xuất trong nước và nhập khẩu sẽ được thực hiện trực tuyến toàn trình. Việc đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe khi làm trực tuyến hoặc trực tiếp đều được giảm 30% phí, lệ phí, kết quả tích hợp trên ứng dụng VNeID. Đăng ký xe tạm thời cũng áp dụng hình thức trực tuyến toàn trình hoặc một phần, được giảm 30% phí.

Tại các địa phương có đủ dữ liệu hôn nhân, Chính phủ cho phép thí điểm cấp chứng nhận đăng ký, biển số xe khi thay đổi chủ xe trên cổng dịch vụ công, nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân.

Thủ tướng đồng thời quyết định bỏ thủ tục cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 2, 3 trong trường hợp hỏng, mất, đổi tên. Giấy phép này sẽ chuyển sang bản điện tử, khi đổi tên trung tâm sát hạch được điều chỉnh trực tuyến.

