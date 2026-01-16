Thư viện tỉnh Phú Thọ bàn giao tủ sách cộng đồng cho 24 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Nhằm xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thư viện tỉnh Phú Thọ đã bàn giao 24 tủ sách cộng đồng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thư viện tỉnh Phú Thọ bàn giao tủ sách cộng đồng tại xã Thượng Cốc.

Theo đó, 11 xã được hỗ trợ 1 tủ, 233 bản sách; 13 xã được tăng cường thêm tài nguyên cho tủ sách sẵn với 299 bản sách. Các đầu sách đều được xử lý nghiệp vụ, phân loại khoa học, hỗ trợ cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, tổ chức và khai thác tủ sách phục vụ người dân.

Dự án xây dựng tủ sách cộng đồng không chỉ trang bị cơ sở vật chất, mà còn là hành trình “Gieo hạt mầm tri thức”, rút ngắn khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giúp người dân tiếp cận với các kiến thức về pháp luật, kỹ thuật sản xuất, văn hóa, y tế... từ đó áp dụng vào đời sống để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, tủ sách cộng đồng còn tạo một không gian văn hóa chung, xây dựng cộng đồng, xã hội học tập bền vững.

Trong quá trình bàn giao, cán bộ Thư viện tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ cán bộ cơ sở quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả tủ sách cộng đồng, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thu Hà