Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thư viện tỉnh Phú Thọ bàn giao tủ sách cộng đồng cho 24 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Nhằm xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thư viện tỉnh Phú Thọ đã bàn giao 24 tủ sách cộng đồng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thư viện tỉnh Phú Thọ bàn giao tủ sách cộng đồng cho 24 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thư viện tỉnh Phú Thọ bàn giao tủ sách cộng đồng tại xã Thượng Cốc.

Theo đó, 11 xã được hỗ trợ 1 tủ, 233 bản sách; 13 xã được tăng cường thêm tài nguyên cho tủ sách sẵn với 299 bản sách. Các đầu sách đều được xử lý nghiệp vụ, phân loại khoa học, hỗ trợ cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, tổ chức và khai thác tủ sách phục vụ người dân.

Dự án xây dựng tủ sách cộng đồng không chỉ trang bị cơ sở vật chất, mà còn là hành trình “Gieo hạt mầm tri thức”, rút ngắn khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giúp người dân tiếp cận với các kiến thức về pháp luật, kỹ thuật sản xuất, văn hóa, y tế... từ đó áp dụng vào đời sống để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, tủ sách cộng đồng còn tạo một không gian văn hóa chung, xây dựng cộng đồng, xã hội học tập bền vững.

Trong quá trình bàn giao, cán bộ Thư viện tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ cán bộ cơ sở quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả tủ sách cộng đồng, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cộng đồng tỉnh Phú Thọ Thư viện đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Phát triển kinh tế chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển du lịch Xóa đói giảm nghèo Quản lý vận hành
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long