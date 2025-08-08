Thực hiện hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia

{title}
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Thọ triển khai đồng thời 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG), bao gồm: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Thực hiện: Ngọc Tùng
baophutho.vn Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.
baophutho.vn Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đề ra, Phú Thọ đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ gia tăng giá trị...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 9/8, toàn tỉnh có 111 xã có các ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi...
baophutho.vn Hơn chục năm trước, người dân xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) nay là xã Yên Lập, không ai có thể tưởng tượng khu đầm lầy nước...
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 8/8, toàn tỉnh có 111 xã có ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP)...
baophutho.vn Sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Quy Đức mang theo nhiều dấu ấn của một vùng đất đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên,...
baophutho.vn Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV), hiện nay, trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn làm đòng, trà lúa mùa trung ở...
baophutho.vn Với các giải pháp khoa học và căn cơ nhằm tập trung thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, ngay sau Đại hội...
baophutho.vn Chiều 7/8, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Phú Thọ tổ chức phiên họp triển khai nhiệm vụ quý III/2025....
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15 giờ chiều 7/8, toàn tỉnh đã có 111 xã, phường xuất hiện bệnh Dịch tả...