Thực hư việc Nga siết chặt vòng vây quân Ukraine tại Pokrovsk

Hiện có những thông tin trái ngược nhau về việc Nga tấn công mạnh vào thị trấn chiến lược Pokrovsk của Ukraine. Moscow nói rằng họ đang bao vây chặt quân Ukraine nhưng phía Kiev phủ nhận thông tin này. Thông tin từ nhiều nguồn cho thấy, tình hình lực lượng Ukraine tại đây khá nguy cấp.

Quân đội Nga tiến công khó khăn nhưng vẫn nắm lợi thế

Nga đang nỗ lực tấn công mãnh liệt vào thị trấn hậu cần Pokrovsk của Ukraine. Lực lượng Moscow triển khai chiến thuật đa dạng để vây ép lực lượng Kiev cố thủ tại đây hòng tìm kiếm một chiến thắng lợi có lợi cho Kremlin trên bàn đàm phán. Những trận chiến đường phố đã diễn ra bên trong thị trấn này khi một số lượng quân nhân Nga đã xâm nhập được vào bên trong.

Mặt trận Pokrovsk, miền Đông Ukraine tính đến ngày 4/11/2025. Đồ họa: Guardian.

Nga xem Pokrovsk như cửa ngõ để họ chiếm nốt 10% diện tích còn lại (khoảng 5.000km2) của vùng công nghiệp Donbass - một trong những mục tiêu chính của Nga trong gần 4 năm qua.

Quân Ukraine đã phải triển khai một số cuộc đổ bộ bằng trực thăng và phản kích để giảm áp lực của quân Nga lên pháo đài miền Đông này. Kiev nói cuộc đổ bộ trực thăng mới đây của lực lượng đặc nhiệm tình báo quốc phòng Ukraine là thành công nhưng Moscow lại khẳng định họ đã đánh chặn thành công cuộc đổ bộ này và hạ toàn bộ 11 lính biệt kích Ukraine vừa rời khỏi máy bay trực thăng.

Trên thực tế, cho tới nay, Nga đã tiến đánh Pokrovsk hơn một năm ròng. Đây không phải mục tiêu dễ dàng đối với quân Nga. Tuy nhiên, dường như họ đã tiến sát tới khả năng tạo đột phá lớn ở mặt trận này.

Tại mặt trận Pokrovsk (phía Nga gọi là Krasnoarmeysk) và mặt trận Kupyansk, Nga đã thay đổi chiến thuật, từ tấn công chính diện sang tấn công bằng 2 gọng kìm nhằm vây lực lượng Ukraine tại 2 thị trấn này. Cùng lúc, Nga tổ chức các nhóm bộ binh nhỏ cơ động kết hợp với sử dụng UAV để quấy phá hoạt động hậu cần của Ukraine và gieo rắc tình trạng hỗn loạn phía sau chiến tuyến Ukraine.

Một số bản đồ chiến trường nguồn mở chỉ ra rằng hiện nay các lực lượng Nga chỉ cần tiến thêm vài kilomet nữa là bao vây được toàn bộ Pokrovsk và kiểm soát một phần đáng kể của Kupyansk.

Những tuyên bố trái ngược từ hai phía

Hôm 5/11/2025, Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi binh sĩ Ukraine tại Pokrovsk đầu hàng để bảo toàn mạng sống của họ do quân Nga đã vây chặt nơi này. Quân đội Nga cho biết, họ đang tiến thêm về phía Bắc, chặn nhiều nỗ lực của Ukraine định phá vây.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: Hai nhóm tiến công của họ đang hạ các binh sĩ Ukraine nằm trong vòng vây tại một số khu vực của thị trấn Pokrovsk và tiếp tục lấy nơi này làm bàn đạp tấn công lên phía Bắc. Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine khỏi các khu định cư ở sườn Đông Nam của Pokrovsk, đồng thời đẩy lui các nỗ lực phá vây của quân Ukraine kẹt tại đây.

Thế nhưng cũng ngày 5/11, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine khẳng định không có chuyện các đơn vị, đội hình của Kiev ở Pokrovsk bị quân Nga bao vây. Họ cho biết thêm, các đơn vị phòng ngự tại Pokrovsk đã được tăng cường.

Đại tá Yevhen Lasiichuk - người phụ trách việc phòng thủ ở Pokrovsk, cho rằng tuyên bố của Nga về việc bao vây là sai và là một phần trong kế hoạch tuyên truyền của Kremlin. Theo Đại tá Lasiichuk, hiện có khoảng 200 - 300 lính Nga bên trong thị trấn.

Quân đội Ukraine cũng khẳng định họ vẫn đang tìm cách bảo vệ các tuyến hậu cần trên địa bàn rộng lớn hơn, đồng thời nỗ lực ngăn lính Nga khoét sâu vào thị trấn bằng những toán nhỏ.

Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, số 300 lính Nga xâm nhập được vào Pokrovsk vẫn chưa thu được kết quả nào trong ngày hôm trước. Ông cũng cho biết, số quân Nga có mặt trong thị trấn Kupyansk chỉ là 60 người.

Truyền thông Ukraine cho hay, Tổng thống Zelensky hôm 4/11 đã thăm binh sĩ nước này gần Dobropillia, nơi quân Ukraine cố gắng phản công để khiến Nga phải chuyển trọng tâm tác chiến.

Tiếng nói từ thực địa - Kiev cần thức thời?

Trong khi đó, binh lính Ukraine trên thực địa thừa nhận rằng tình hình Pokrovsk đang ngày càng khó khăn đối với họ. Nữ trung sĩ Liana Kononchuk thuộc lực lượng Ukraine tác chiến ở Pokrovsk nói với NBC News: “Chúng tôi cố gắng kiểm soát nơi đây. Nhưng rất tiếc, tình hình gần đây ngày càng trở nên tệ hơn”. Cô này cho biết, hiện không có tuyến phòng ngự lâu dài. Kononchuk thừa nhận: “Tình hình hậu cần hiện đang rất phức tạp. Việc luân chuyển vị trí là điều khó khăn, việc tải thương còn khó khăn hơn nữa”.

Artem Karyakin - một quân nhân nổi tiếng trong lực lượng vũ trang Ukraine, viết trên mạng xã hội rằng quân Nga “hiện diện ở mọi khu vực bên trong thị trấn”. Ông nói thêm: “Chẳng có tin tức tốt lành gì cả. Tình hình vẫn căng. Chiến sự tiếp diễn dù lực lượng Nga chưa kiểm soát được hoàn toàn thị trấn”.

Nhóm phân tích nguồn mở DeepState cho biết, quân Nga đã tiến sâu hơn vào Pokrovsk và vùng ngoại vi thị trấn, với nhiều nơi thuộc vùng xám (nơi hai bên đang giằng co quyết liệt).

Viktor Kevliuk - đại tá Ukraine về hưu, hiện làm cho Trung tâm Nghiên cứu quốc phòng có trụ sở ở Kiev, đánh giá nếu Pokrovsk thất thủ, điều đó sẽ khiến hoạt động hậu cần của Ukraine trở nên phức tạp, tăng nguy cơ bị thua hoặc phải rút lui khỏi các vị trí gần đó và đòi hỏi phải tái cơ cấu toàn tuyến phòng ngự.

Một số nhà bình luận Ukraine và phương Tây cho rằng Kiev nên thức thời, tránh sa lầy vào việc phòng ngự Pokrovsk, tránh lặp lại thất bại của họ như ở thị trấn Vuhledar (Ukraine) và Kursk (Nga) trước đây.

Emil Kastehelmi - nhà phân tích thuộc nhóm Black Bird ở Phần Lan, nhận định trên mạng xã hội X: “Họ đang lặp lại một kịch bản từng xảy ra, như ở Vuhledar và Kursk - đó là từ chối thực hiện rút lui có kiểm soát khỏi một khúc lồi bị bao vây khi tình hình nơi đây không còn thuận lợi cho bên phòng thủ”.

Nguồn vov.vn