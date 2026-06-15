Thực tập Phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2026

Chiều 15/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CCCNCH) năm 2026 tại kho xăng dầu Phú Thọ.

Theo phương án thực tập CCCNCH, tình huống giả định diễn ra với 3 giai đoạn, gồm: Triển khai lực lượng tại chỗ; công an phường, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chuyển thương; lực lượng, phương tiện tổng tấn công dập tắt đám cháy.

Cụ thể: Vào hồi 15h ngày 15/6/2026 tại khu vực kho bảo quản của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ bất ngờ xảy ra mưa dông; 1 tia sét đã đánh trúng vào khu vực đường ống công nghệ làm phát sinh cháy tại khu vực mái bồn chứa xăng E10 - T01 (trữ lượng 1.300m3).

Thời điểm này có 3 xe bồn đang nhập xăng dầu tại trạm xuất; do ảnh hưởng của sự cố đã làm cháy 1 xe bồn. Lái xe của 3 xe bồn và nhân viên vận hành đã nhanh chóng khóa van khẩn cấp, tháo cần bơm và nhanh chóng điều khiển đưa các xe thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, chiếc xe bồn bị cháy chỉ kịp di chuyển ra khỏi trạm xuất buộc phải dừng lại, tài xế đã kịp thời thoát khỏi vị trí nguy hiểm. Do đám cháy bùng phát dữ dội cùng với lượng lớn hơi xăng dầu thoát ra đột ngột đã khiến 2 công nhân vận hành bị nhiễm độc, ngất xỉu; 2 công nhân trong quá trình tiếp cận cụm van trên đường ống công nghệ tại khu vực trạm bơm xăng dầu để thao tác kỹ thuật nhưng bị trượt ngã, mắc kẹt, không thể tự thoát ra ngoài được, tính mạng bị đe dọa.

Với hơn 150 người của các lực lượng tham gia phương án, gần 20 xe chữa cháy, xe chuyên dụng các loại được huy động và áp dụng các chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khoa học, chính xác, linh hoạt, sau một thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, tất cả mọi người bị nạn đã được cứu thoát ra nơi an toàn. Các đơn vị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được lệnh thu hồi lực lượng và phương tiện trở về đơn vị thường trực chiến đấu.

Kết thúc chương trình, Ban Chỉ huy thực tập phương án đánh giá buổi thực tập phương án đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Các đơn vị đã chủ động khảo sát, xây dựng phương án, lựa chọn được tình huống sát với thực tế, đã xây dựng kịch bản chi tiết và triển khai luyện tập nghiêm túc. Lực lượng được huy động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, vất vả trong quá trình tham gia luyện tập, diễn tập.

Công tác chỉ huy, điều hành thực tập được thực hiện thống nhất, tuân thủ đúng tình huống giả định và kịch bản đã phê duyệt. Mệnh lệnh của đồng chí chỉ huy rõ ràng, dứt khoát; cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ và các đơn vị liên quan đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, chu đáo, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để cuộc thực tập diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại chương trình thực tập phương án CCCNCH năm 2026:

Ngọc Lam