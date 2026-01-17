Thuế cơ sở 1 đồng hành cùng hộ kinh doanh

Từ ngày 1/1/2026, ngành Thuế chính thức xóa bỏ hình thức thuế khoán, chuyển sang phương pháp kê khai đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có tác động trực tiếp đến các hộ kinh doanh, Thuế cơ sở 1 (tỉnh Phú Thọ) đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp với tinh thần “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”.

Tổ công tác Thuế cơ sở 1 hướng dẫn cơ sở kinh doanh Kính mắt đồng hồ Quang Anh thực hiện quản lý thuế trên điện thoại thông minh.

Ghi nhận trong những ngày đầu năm 2026, theo chân các Tổ công tác triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng hộ”, nhằm giúp hộ kinh doanh hiểu đúng, hiểu đủ và tự nguyện chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai. Tại cơ sở kinh doanh Kính mắt đồng hồ Quang Anh tại phường Nông Trang, thành viên tổ công tác tận tình hướng dẫn hộ kinh doanh với tinh thần “cầm tay chỉ việc” nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi phương pháp kê khai.

Anh Nguyễn Văn Toản - chủ cơ sở kinh doanh Kính mắt đồng hồ Quang Anh cho biết: “Nhiều năm liền cơ sở hoạt động theo phương thức truyền thống vì vậy khi chuyển đổi hình thức kê khai thuế gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và thực hiện. Các hộ kinh doanh chúng tôi không né tránh nghĩa vụ nộp thuế, điều chúng tôi lo lắng nhất là không biết phải thực hiện thế nào cho đúng, nhất là khi các quy định mới yêu cầu ghi nhận doanh thu chi tiết và tuân thủ quy trình chặt chẽ hơn trước. Từ thực tế đó, chúng tôi mong muốn ngành Thuế tiếp tục quan tâm, hướng dẫn các hộ kinh doanh tiếp cận các phần mềm kê khai, quản lý thuế để thực hiện tốt quy định của Nhà nước”.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, từ năm 2026 sẽ chấm dứt nộp thuế theo phương pháp thuế khoán và chuyển sang phương pháp kê khai trên doanh thu thực tế. Thuế cơ sở 1 xác định đây là một chủ trương lớn, tác động trực tiếp đến các hộ kinh doanh trên địa bàn được phân cấp quản lý. Theo đó từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh không còn nộp thuế theo phương pháp khoán và chuyển sang tự kê khai, tự tính, tự nộp thuế trên cơ sở doanh thu thực tế.

Các hộ kinh doanh có doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm phải thực hiện nghĩa vụ thuế nếu xác định được đầy đủ chi phí. Thuế thu nhập cá nhân được tính trên lợi nhuận (doanh thu trừ chi phí hợp lý), nếu không xác định được chi phí hợp lý, thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, nhưng chỉ áp dụng đối với phần doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt, Thuế cơ sở 1 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh thông qua các hội nghị tập huấn; đối thoại trực tiếp, giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc kê khai thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời bố trí đội ngũ cán bộ hỗ trợ, giải đáp kịp thời những vấn đề các hộ kinh doanh, người nộp thuế yêu cầu. Từ đó nhằm giúp hộ kinh doanh, người dân hiểu rõ phương pháp kê khai, yên tâm thực hiện và từng bước thích ứng với phương thức quản lý mới.

Song song với đó, Thuế cơ sở 1 tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phát huy vai trò của Tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, xác minh tình trạng hoạt động của hộ kinh doanh. Đơn vị đã chủ động kết nối với các ngân hàng, tổ chức tín dụng và nhà cung cấp giải pháp công nghệ, cùng đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ứng dụng eTax Mobile, từng bước hình thành thói quen kê khai - nộp thuế điện tử.

Theo đó, Thuế cơ sở 1 đã hoàn thành 60 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế tập trung. Hướng dẫn các hộ, cá nhân kinh doanh phối hợp, cài đặt các phần mềm phục vụ việc chuyển đổi phương pháp kê khai thuế. Đến nay, hơn 9.000 hộ kinh doanh trên địa bàn 9 xã, phường đã thực hiện quy trình chuyển đổi phương pháp kê khai, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định và thuận lợi cho người nộp thuế; khảo sát, thu thập thông tin, triển khai hóa đơn điện tử... đạt tỷ lệ 100%; cài đặt eTax Mobile và liên kết với ngân hàng đã thực hiện đạt 63%.

Cán bộ Thuế cơ sở 1 thực hiện rà soát hộ kinh doanh trên địa bàn.

Theo thống kê, Thuế cơ sở 1 có 416 hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng/năm; có 112 hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 3 tỷ đến 50 tỷ đồng/năm và 1 hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm. Đối với từng nhóm hộ, đơn vị sẽ thực hiện quản lý phù hợp với quy mô doanh thu, đồng thời tiếp tục hỗ trợ về thủ tục, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo hướng minh bạch, công bằng, chính xác, thuận tiện.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi phương thức kê khai thuế, đơn vị cũng đối diện với một số khó khăn, vướng mắc như: Đặc thù địa bàn rộng, hộ kinh doanh phân tán, trình độ tiếp cận công nghệ của một bộ phận hộ còn hạn chế, tâm lý e ngại thay đổi, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số địa bàn còn yếu.

Thành viên các tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế theo đúng quy định.

Đồng chí Trần Minh Đức - Phó Trưởng Thuế cơ sở 1 khẳng định: Xóa bỏ hình thức thuế khoán, chuyển sang phương pháp kê khai đối với hộ, cá nhân kinh doanh là một chủ trương đúng đắn, mang tính đột phá, nhằm nâng cao tính công bằng, minh bạch, quản lý thuế đúng doanh thu, đúng bản chất hoạt động kinh doanh; đồng thời tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Thời gian tới, Thuế cơ sở 1 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của hộ kinh doanh về việc đổi hình thức, phương pháp kê khai thuế giúp hộ kinh doanh minh bạch, chủ động và bảo vệ quyền lợi của chính mình. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn các hộ, cá nhân kinh doanh kê khai, nộp thuế theo chính sách pháp luật thuế mới.

Chỉ đạo các tổ công tác chuyên môn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, thắc mắc. Chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là xu thế tất yếu, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế số và quản lý thuế hiện đại.

Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, sự phối hợp của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người nộp thuế sẽ được triển khai hiệu quả, thực chất, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bền vững.

