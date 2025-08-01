Thường trực Tỉnh ủy làm việc với ngành Y tế

Ngày 1/8, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Y tế nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở và đề xuất chiến lược phát triển ngành Y tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế nêu rõ, ngành Y tế Phú Thọ hiện được tổ chức với hệ thống đa tầng, bao gồm các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế và cơ sở giáo dục y khoa.

Toàn tỉnh có gần 17.704 cán bộ y tế (gồm cả biên chế và hợp đồng lao động), hơn 30 trung tâm y tế khu vực với tổng công suất hơn 8.300 giường bệnh, cùng hàng trăm trạm y tế cấp xã.

Về năng lực chuyên môn, một số bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc, Bệnh viện đa khoa Phúc Yên được xếp vào nhóm chuyên sâu. Các bệnh viện như Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ hay Bệnh viện Sản Nhi chủ yếu hoạt động ở cấp cơ bản. Cả 3 bệnh viện thuộc Bộ, ngành đóng trên địa bàn tỉnh đều được xếp hạng I hoặc III, nhưng đều mới chỉ đạt cấp chuyên môn cơ bản.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

Công tác bảo vệ sức khỏe Nhân dân tiếp tục đạt được những chỉ số tích cực. Tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân đạt cao. Hệ thống y tế đã triển khai bệnh án điện tử tại 72,2% cơ sở khám chữa bệnh công lập và phấn đấu hoàn thành 100% vào tháng 9/2025. Ngoài ra, các nền tảng số trong khám chữa bệnh từ xa, đơn thuốc điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cũng đang được thúc đẩy đồng bộ.

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân mới đạt 13,42. Một số chỉ tiêu như tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi (18,27%) vẫn cao hơn bình quân cả nước (18,1%). Một số đơn vị phải tiếp tục nhận hỗ trợ ngân sách thường xuyên do hoạt động không hiệu quả...

Về định hướng phát triển, ngành Y tế tỉnh Phú Thọ xác định đến năm 2030 sẽ đạt trên 50 giường bệnh và 16 bác sĩ trên mỗi vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia BHYT vượt 95%. Tầm nhìn đến 2045 là xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, chủ động phòng bệnh từ sớm và phát triển các chuyên ngành kỹ thuật cao theo hướng hội nhập quốc tế.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, ngành đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, bao gồm: Kiện toàn tổ chức, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở y tế tuyến tỉnh, đẩy mạnh xã hội hóa – thu hút doanh nghiệp dược – thiết bị y tế, phát triển y học cổ truyền gắn với vùng dược liệu và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Về chính sách, Sở Y tế kiến nghị HĐND và UBND tỉnh ban hành các nghị quyết liên quan đến chế độ thu hút – đào tạo nhân lực, hỗ trợ thực hiện các tiêu chí quốc gia về y tế xã, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, nâng tỷ lệ chi ngân sách cho y tế lên tối thiểu 7%.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư công cho ngành y tế giai đoạn 2026–2030 dự kiến là gần 25.200 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách Trung ương (trong nước và ODA) chiếm hơn 12.000 tỷ, còn lại từ ngân sách địa phương và nguồn khác. Riêng năm 2026, dự kiến cần huy động hơn 4.300 tỷ đồng cho các dự án ưu tiên như xây dựng Bệnh viện Ung bướu vùng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, phát triển Bệnh viện Sản Nhi và thành lập cơ sở đại học ngành sức khỏe tại Phú Thọ.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, một số lãnh đạo sở, ngành đã thảo luận làm rõ thêm về một số kiến nghị của ngành Y tế về cơ chế, chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh, việc đầu tư mở rộng, nâng cấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, huy động nguồn lực xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên y tế;rà soát bố trí đội ngũ cán bộ, nhân lực ngành Y tế cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới. Làm tốt công tác tư tưởng, quan tâm, động viên, xây dựng môi trường làm việc để cán bộ, nhân viên y tế yên tâm công tác; có lộ trình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển cơ sở y tế tư nhân; quan tâm đào tạo đội cán bộ, ngũ nhân viên y tế; đẩy mạnh truyền thông y tế, nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống bệnh tật của người dân; nâng cao năng lực quản trị trong hệ thống cơ sở y tế; tái cấu trúc lại mạng lưới cơ sở y tế, củng cố y tế cơ sở. Quan tâm khối y tế dự phòng; phát huy hiệu quả ứng dụng quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, mở rộng các loại hình khám chữa bệnh từ xa; có cơ chế giữ chân cán bộ, nhân viên y tế giỏi....

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, nỗ lực của ngành Y tế đạt được trong thời gian qua, đặc biệt sau 1 tháng sau hợp nhất, Ngành Y tế đã chủ động phối hợp sắp xếp, đánh giá, điều phối mà vẫn đảm bảo công tác chăm sóc khám chữa bệnh cho người dân; nhiều bệnh viện trên địa bàn, nhiều trung tâm y tế có nhiều điểm sáng đứng đầu khu vực. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, còn nổi lên nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc nếu không có định hướng, chủ trương chung sẽ ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Công tác quy hoạch, định hướng đầu tư tổng thể mang tính chiến lược chưa tốt, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của vùng, yêu cầu của đổi mới, yêu cầu của tỉnh rất lớn, sự đồng bộ giữa các tuyến, cơ sở vật chất chưa đồng đều giữa các khu vực, giữa các khối, một số chỉ tiêu của ngành đạt được chưa cao, chính sách giữa các khu vực khi chưa sáp nhập không đồng nhất, có độ chênh lệch...

Đồng chí Vương Thị Bẩy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu mới, con người mới, ngành Y tế cần đoàn kết, thống nhất, đổi mới đồng bộ, toàn diện, mang tính đột phá, mang tính tiên phong, đặt ra các mục tiêu để phấn đấu, phải bắt đầu từ đổi mới tuy duy, nhìn nhận rộng, tư duy phải sâu, có tầm nhìn chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể, thể hiện bằng sản phẩm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, ngành Y tế là ngành rất đặc biệt nên cần phải có cách tiếp cận, có cơ chế đầy đủ. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cao để chỉ đạo ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về y tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện. Từ Nghị quyết này có các đề án để từ đó có cơ chế chính sách, yêu cầu trong đề án phải có tầm nhìn y tế Phú Thọ, hình mẫu về khám chữa bệnh, tiên phong về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tiên phong về y tế chất lượng cao, tiên phong về xã hội hóa, các bệnh viên đa khoa đặc biệt, đa khoa chuyên sâu. Chủ động sáng tạo trong huy động các nguồn lực; đẩy mạnh liên doanh liên kết với nước ngoài, các bệnh viện Trung ương, nghiên cứu hình thành mô hình khám chữa bệnh từ xa, tiên phong trong phát triển các mô hình như mô hình bệnh viện cho người già....

Đối với đề xuất kiến nghị của Sở Y tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sở, ngành liên quan rà soát cơ chế, chính sách liên quan đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác phân cấp quản lý cán bộ...

Thuý Hường - Dương Chung