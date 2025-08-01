Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 1/8, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) để nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở GD&ĐT, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập có 1.957 cơ sở giáo dục, đào tạo, trong đó có 1.879 trường công lập và 78 cơ sở tư thục; có 969 nghìn học sinh, học viên và trẻ mầm non, phân bố ở tất cả các cấp học từ mầm non đến THPT, GDTX, GDNN. Hệ thống trường lớp gồm các trường bán trú, nội trú, trường chuyên, liên cấp, trường tư thục và một số mô hình chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của người dân. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 60.866 người, bao gồm cả biên chế và hợp đồng. Tỷ lệ giáo viên/lớp, nhóm lớp cơ bản đáp ứng yêu cầu so với quy định: mầm non 1,94; tiểu học 1,41; THCS 1,67; THPT 2,06. Tuy nhiên, còn thiếu 2.473 biên chế so chỉ tiêu giao năm 2025, đặc biệt là ở một số môn học đặc thù và vùng khó khăn. Đây là thách thức lớn trong tổ chức dạy học, triển khai các nội dung đổi mới giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng giáo dục. Tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học đạt trên 90%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh đạt khoảng 83%.

Toàn cảnh hội nghị.

Sau hợp nhất kết quả GD&ĐT của tỉnh tiếp tục khẳng định trong tốp đầu toàn quốc, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Phú Thọ xếp thứ 5/34 tỉnh. Tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững và có dư địa phát triển mạnh. Đây là lợi thế quan trọng để định hướng phát triển giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện các mục tiêu chuyển đổi mô hình giáo dục trong thời kỳ hội nhập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Giai đoạn 2025 - 2030 đặt ra yêu cầu đột phá đối với phát triển GD&ĐT trong bối cảnh mới. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh đã tạo nên một hệ thống giáo dục, đào tạo quy mô lớn sau khi hợp nhất. Đây vừa là thời cơ lớn, vừa là thách thức, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phát triển giáo dục. Cùng với xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tái định hình căn bản mô hình giáo dục, cơ cấu ngành nghề và yêu cầu kỹ năng lao động. Với quy mô dân số và hệ thống giáo dục thuộc nhóm lớn nhất cả nước, chất lượng giáo dục ổn định, truyền thống hiếu học được gìn giữ, ngành GD&ĐT Phú Thọ cần chủ động tái cấu trúc hệ thống, nâng cao hiệu lực quản trị, phát huy vai trò trung tâm trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh và vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Ngành GD&ĐT đề ra mục tiêu phát triển GD&ĐT giai đoạn 2025- 2030 theo mô hình toàn diện - hiện đại - nhân văn - hiệu quả, lấy chất lượng là trung tâm, hiệu quả là thước đo, và hội nhập là động lực. Tập trung vào 3 khâu đột phá: Chuyển đổi số trong giáo dục; Dạy học ngoại ngữ, tin học; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Từng bước hình thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, đưa Phú Thọ trở thành địa phương dẫn đầu về chất lượng giáo dục, đào tạo vùng Trung du và Miền núi phía Bắc...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, nỗ lực của ngành GD&ĐT đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo đột phá chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh Phú Thọ, ngành GD&ĐT cần tập trung đổi mới toàn diện, có tính đột phá, tiên phong, đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể với quyết tâm cao; duy trì, giữ vững chất lượng giáo dục đứng trong tốp 5 toàn quốc; tập trung phát triển toàn diện, đồng bộ giữa các khu vực.

Đồng chí Trịnh Thế Truyền - TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trước hợp nhất, sau hợp nhất; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2025- 2030.

Trong thời gian tới, ngành GD&ĐT cần rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp học theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; quan tâm phát triển giáo dục ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa; khắc phục ngay tình trạng thiếu giáo viên, đẩy nhanh tiến độ trường chuẩn quốc gia; đổi mới tư duy trong cách dạy học theo hướng có chiều sâu, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; quan tâm quản lý dạy thêm học thêm...

Đồng chí Đào Mạnh Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, rà soát những cơ chế, chính sách hiện hành để tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Đổi mới, phân cấp, phân quyền trong công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý, giáo viên. Đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của ngành, giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, tham mưu chỉ đạo giải quyết.

Hạnh Thúy