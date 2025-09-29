Thuỷ điện Hoà Bình và Thuỷ điện Tuyên Quang tiếp tục mở cửa xả đáy thứ 2

Tối 29/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục ban hành Công điện số 7310/CĐ-BNNMT về việc mở cửa xả đáy thứ 2 hồ Thủy điện Tuyên Quang và hồ Thuỷ điện Hoà Bình.

Thuỷ điện Hoà Bình tiếp tục mở cửa xả đáy thứ 2 vào lúc 3 giờ ngày 30/9/2025.

Theo đó, hồi 21 giờ ngày 29/9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,39m, mực nước hạ lưu 12,56m, lưu lượng về hồ 11.247m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 3.905m3/s. Mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,09m, mực nước hạ lưu 51,80m, lưu lượng về hồ 2.278m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.209m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở tiếp 1 cửa xả đáy hồ Thuỷ điện Tuyên Quang vào hồi 3 giờ ngày 30/9; Giám đốc Công ty Thủy điện Hoà Bình mở tiếp 1 cửa xả đáy hồ Thuỷ điện Hoà Bình vào hồi 3 giờ ngày 30/9.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan theo quy định.

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 29/9, Thủy điện Tuyên Quang và Thuỷ điện Hoà Bình đã mở 1 cửa xả đáy. Việc mở 2 cửa xả đáy sẽ làm mực nước tại vùng hạ lưu dâng cao; các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông cần thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Cẩm Lệ