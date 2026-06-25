Thụy Sĩ và Canada giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026

Sau loạt trận cuối bảng B, Thụy Sĩ và Canada đã giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026, trong khi Bosnia & Herzegovina vẫn phải chờ đợi tấm vé dành cho đội xếp thứ ba.

Thụy Sĩ (áo đỏ) và Canada cùng giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN

Thụy Sĩ và Canada đã trở thành 2 đội tuyển mới nhất góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026 sau loạt trận “sinh tử” bảng B.

Ở trận đối đầu trực tiếp tại Vancouver, Thụy Sĩ đánh bại chủ nhà Canada 2-1 nhờ các bàn thắng của Rubén Vargas và Johan Manzambi.

Kết quả này giúp đại diện châu Âu có được 7 điểm để thẳng tiến vòng đấu tiếp theo với tư cách nhất bảng B.

Trong khi đó dù để thua ở trận này, Canada cũng đã tiếp bước hai đội chủ nhà khác là Mexico và Mỹ góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Với tư cách nhì bảng, Canada sẽ đối đầu đội nhì bảng A ở vòng knock-out - hiện đang là cuộc cạnh tranh giữa Hàn Quốc, Séc và Nam Phi.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Bosnia & Herzegovina cũng có được niềm vui bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar.

Kerim Alajbegović và Ermin Mahmić thay nhau lập công cho đại diện châu Âu, trong khi bàn còn lại đến từ tình huống phản lưới nhà của Mahmud Abunada.

Với chiến thắng này, Bosnia & Herzegovina cùng có 4 điểm như Canada nhưng chỉ đứng thứ ba do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Bosnia & Herzegovina hiện sẽ phải chờ đợi các bảng đấu khác thi đấu xong lượt cuối để xem mình có thể trở thành 1 trong 8 đội xếp thứ ba góp mặt ở vòng knock-out hay không.

Theo Vietnam+