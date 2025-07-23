Tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh từ xác lợn chết trên kênh dẫn nước

Giữa lúc dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, nhiều xác lợn chết bị vứt trên các kênh chính tả ngạn, kênh 6A, 6B, hệ thống thủy lợi Liễn Sơn (thuộc khu vực tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Điều này đã dấy lên lo ngại tiềm ẩn nguy cơ phát tán, lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn phối hợp với xã Xuân Lãng vớt, xử lý xác lợn chết trôi nổi trên kênh dẫn nước.

Những ngày qua, người dân xã Xuân Lãng không khỏi bất an khi chứng kiến cảnh những con lợn chết, đang trong quá trình phân hủy, trôi nổi lềnh bềnh trên kênh dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thảo, thôn Đầu Làng, xã Xuân Lãng cho biết: Khoảng 10 ngày qua bắt đầu xuất hiện nhiều xác lợn chết trôi trên kênh dẫn nước, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

Xác nhận vấn đề trên, ông Nguyễn Hữu Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lãng cho biết: “Từ ngày 12/7, chính quyền xã đã nhận được phản ánh của người dân có tình trạng xác lợn chết trôi dọc theo kênh Liễn Sơn qua địa phận các thôn Đầu Làng, Yên Thẩn, Đồng Lý... Ngay khi người dân phản ánh thông tin trên, lãnh đạo xã chỉ đạo lực lượng chức năng vớt và tiêu hủy xác lợn chết theo đúng quy định. Tuy nhiên, quá trình vớt, xử lý gặp không ít khó khăn do số lợn chết đa phần đang phân hủy, bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, địa điểm chôn lấp, tiêu hủy, kinh phí xử lý cũng là vấn đề được đặt ra.

Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, UBND xã Xuân Lãng đã đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn, Xí nghiệp Thủy lợi Bình Xuyên kiểm tra, khảo sát và cho lập lại rào chắn trên kênh Liễn Sơn tại khu vực giáp ranh xã Nguyệt Đức (cầu Đánh Xá) và trục vớt rác, xác động vật xử lý theo quy định, không để tình trạng rác thải từ khu vực khác trôi dọc theo kênh Liễn Sơn sang địa phận xã Xuân Lãng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân.

Xã Xuân Lãng đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi theo quy định; rà soát, thống kê, nắm bắt chính xác tổng đàn lợn trên địa bàn; tuyên tuyền hướng dẫn, đôn đốc người chăn nuôi thực hiện nghiêm việc tiêm phòng vắc xin dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn; thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi bằng vôi bột, hóa chất, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học”.

Trao đổi với phóng viên về tình trạng xác lợn chết trôi nổi trên hệ thống kênh Liễn Sơn, ông Ngô Anh Cương, Trưởng phòng Quản lý nước và công trình, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn cho biết: Trong những ngày qua, trên kênh tả ngạn, kênh 6A, kênh 6B, hệ thống thủy lợi Liễn Sơn xuất hiện nhiều xác lợn chết và được trôi dồn về khu vực cuối kênh chính tả ngạn gây mùi hôi thối nồng nặc, ô nhiễm nguồn nước, khó khăn cho công tác vận hành hệ thống công trình thủy lợi. Công ty đã báo cáo, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo UBND các phường, xã tuyên truyền, vận động nhân dân không xả rác thải, xác động vật chết vào hệ thống công trình thủy lợi; có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Chỉ đạo đơn vị thú y trên địa bàn rà soát số lượng các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm làm cơ sở truy vết nguồn gốc khi có dịch bệnh. Các đơn vị thú y, y tế cơ sở phun thuốc khử trùng, xử lý tiêu hủy, chôn lấp xác động vật đảm bảo theo đúng quy định. Các địa phương có trách nhiệm bố trí bãi tập kết rác thải và điểm chôn lấp xác động vật trên địa bàn quản lý, đồng thời trục vớt, thu gom, xử lý, tiêu hủy, chôn lấp xác động vật theo quy định.

Hiện, dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp và đã bùng phát tại nhiều địa phương trong tỉnh. Trước tình hình trên, chính quyền cấp xã cần vào cuộc quyết liệt hơn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn hành vi vứt xác lợn, động vật chết ra môi trường. Tăng cường lực lượng tuần tra, lắp đặt lưới chắn tại khu vực cuối kênh... nhằm bảo vệ môi trường, tránh phát tán, lây lan mầm bệnh.

Trần Tỉnh