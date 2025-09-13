Thượng Cốc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Những ngày đầu thu, con đường dẫn về xã Thượng Cốc rộn ràng không khí đổi thay. Xen giữa những cánh đồng xanh mướt là những tuyến đường liên xóm được đầu tư khang trang, rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Sau khi sáp nhập 3 xã (Thượng Cốc, Văn Sơn, Miền Đồi), Thượng Cốc không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn có nhiều thuận lợi để xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Theo chân cán bộ xã, chúng tôi đến thăm xóm La Văn Cầu, một khu dân cư kiểu mẫu từ năm 2019. Những ngôi nhà mới khang trang, những con đường rợp bóng cây xanh và hệ thống chiếu sáng buổi tối đã biến nơi đây thành “làng quê đáng sống”. Bà Nguyễn Thị Kim Liên – người có uy tín trong nhân dân, chia sẻ: “Nhờ nguồn vốn đầu tư của Đảng, Nhà nước, hạ tầng cơ sở vùng nông thôn Thượng Cốc đã có nhiều đổi thay, hệ thống điện, đường, trường, trạm đã được đầu tư, đời sống của người dân cũng khấm khá hơn nhiều so với trước đây”.

Vẻ đẹp ruộng bậc thang Miền Đồi, xã Thượng Cốc.

Thượng Cốc sau sáp nhập có vị trí đặc biệt thuận lợi: Xã có tuyến Quốc lộ 12B đi qua và và gắn với di tích lịch sử cách mạng Tượng đài Tây Tiến, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Khênh nổi tiếng của địa phương. Đây là chứng nhân lịch sử hào hùng qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước của Nhân dân Thượng Cốc.

Xã có du lịch lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi; quy hoạch du lịch Thảo Nguyên Xanh trên khu vực có độ cao nhất của xã. Tại đây, những thửa ruộng bậc thang Miền Đồi không chỉ nuôi sống bao thế hệ mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp kết hợp nghỉ dưỡng.

Cùng với đó, văn hóa Mường vẫn hiện hữu qua điệu chiêng, câu mo, nếp nhà sàn, tạo nên sức hút riêng biệt. Ông Bùi Văn Thiu, xóm Thăn Trên khẳng định: “Người Mường chúng tôi vừa giữ hồn cốt văn hóa, vừa muốn con cháu có đời sống đủ đầy. Nếu du lịch phát triển, vừa có thu nhập, vừa quảng bá bản sắc, ai cũng vui lòng”.

Đại hội Đảng bộ xã Thượng Cốc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã xác định mục tiêu rõ ràng: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế đa trụ cột, nâng cao đời sống nhân dân; bảo tồn giá trị văn hóa gắn với du lịch. Các chỉ tiêu cụ thể đặt ra với nhiều quyết tâm đột phá: Đến năm 2030, thu ngân sách đạt 31 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư xã hội 600 tỷ đồng, cơ bản không còn hộ nghèo, 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Văn hóa đồng bào dân tộc Mường được bà con nơi đây đặc biệt giữ gìn. Ảnh: Thanh niên nam nữ Mường thực hiện nghi lễ tại Lễ hội Đình Khênh (xã Thượng Cốc).

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiệp – Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc cho biết: “Chúng tôi coi phát triển hạ tầng, cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ là ba khâu đột phá. Hạ tầng tốt thì dân có điều kiện phát triển sản xuất; hành chính thuận tiện thì doanh nghiệp mới mạnh dạn đầu tư; cán bộ gương mẫu thì nhân dân mới đồng lòng”.

Sau khi chính thức thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Thượng Cốc đã ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ đối với các Lãnh đạo và thành viên UBND xã; chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cơ quan cấp trên, tập trung vào việc đảm bảo sự ổn định trong hoạt động điều hành, không làm gián đoạn nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng thời chủ động kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sắp xếp cơ sở vật chất, đầu tư các trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác điều hành. Tập trung chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; triển khai các chương trình dự án; tăng cường chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, dự án giảm nghèo bền vững theo theo kế hoạch năm 2025.

Từng bước ổn định chính quyền, Thượng Cốc cũng đang chuẩn bị những bước đi căn bản: Rà soát lại không gian kinh tế, văn hóa, xã hội để xây dựng quy hoạch phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển du lịch ruộng bậc thang Miền Đồi thành sản phẩm đặc trưng; khôi phục nghề truyền thống như mây tre đan, nghề mộc gắn với làng du lịch cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc Nguyễn Quốc Tiệp khẳng định: Trước mắt, xã tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược; nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Có thể thấy, từ những khó khăn bước đầu, Thượng Cốc đã từng bước khẳng định sức sống mới. Với nền tảng vững chắc, khát vọng đổi thay và ý chí đoàn kết, xã đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế – xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa Mường. Quan trọng hơn, tinh thần “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” đang tạo ra niềm tin và sự đồng thuận. Bà con không chỉ thụ hưởng thành quả mà còn trực tiếp tham gia đóng góp công sức, hiến đất, hiến kế xây dựng quê hương với mục tiêu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đinh Hòa