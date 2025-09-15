{title}
Ngày 15/9, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bồi dưỡng kiến thức truyền thông số, Tiktok Việt Nam, CLB Doanh nhân Chuyên Hùng Vương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH Chagee Việt Nam tổ chức Chương trình “Phú Thọ Go- Digital 2025- Thương mại điện tử, bứt phá vươn xa”.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, một số trung tâm, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát biểu tại chương trình “Phú Thọ Go- Digital 2025- Thương mại điện tử, bứt phá vươn xa”.
Tại chương trình, các đại biểu được tìm hiểu các nội dung: Bứt phá số tại Phú Thọ: Gỡ điểm nghẽn- Mở đường tăng trưởng cho đặc sản Đất Tổ; chính sách và cơ chế của Tiktok; thương mại điện tử và cơ hội cho sản phẩm OCOP; xây dựng thương hiệu và thương mại hóa sản phẩm; kỹ năng livestream, chiến lược tăng trưởng và tối ưu quảng cáo, thực hành...
Đại biểu trao đổi thông tin về thương mại điện tử và cơ hội cho sản phẩm OCOP.
Thông qua chương trình giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp, các bạn trẻ của Đất Tổ tiếp cận và ứng dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, facebook, youtube... nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nông đặc sản và OCOP.
Bên cạnh đó giúp trang bị kiến thức và kỹ năng thực tiễn về thương mại điện tử, livestream bán hàng, quảng cáo số giúp các đơn vị chủ động triển khai kinh doanh trực tuyến phù hợp với xu hướng thị trường và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của hợp tác xã, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số các thành phần kinh tế, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Hoàng Hương
