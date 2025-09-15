Triển vọng nghề nuôi tằm ở xã Đồng Lương

Từ bao đời nay, nghề nuôi tằm đã gắn bó mật thiết với đời sống người dân không chỉ như một kế sinh nhai mà còn là một phần của di sản văn hóa nông nghiệp lâu đời. Đã từng bị mai một do sự thay đổi của cơ cấu cây trồng và thị trường tiêu thụ, nhưng những năm gần đây, với sự quan tâm của chính quyền địa phương và nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, nghề nuôi tằm ở xã Đồng Lương đang từng bước hồi sinh, mở ra nhiều triển vọng phát triển kinh tế.

Gia đình ông Nguyễn Văn Sinh là một trong những hộ tiên phong nuôi tằm lá sắn ở khu Đồn Điền. Mô hình tạo việc làm cho 5 lao động với mức thu nhập khoảng 8 triệu đồng/người/tháng; mỗi tháng cho thu 1 tấn tằm, 20kg trứng tằm. Thấy mô hình hiệu quả, gia đình ông đã chuyển hẳn từ làm nông đơn thuần sang một chuỗi sinh kế có giá trị gia tăng cao hơn.

Cũng như gia đình ông Sinh, nhiều hộ dân tại xã Đồng Lương đã chuyển sang nuôi tằm bằng lá sắn, chứng minh tính hiệu quả của mô hình này khi mang lại nguồn thu tăng rõ rệt. Nghề nuôi tằm còn thu hút lao động làm việc tại địa phương, góp phần nâng cao mức sống vùng nông thôn.

Nghề nuôi tằm mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân xã Đồng Lương.

Mô hình nuôi tằm ăn lá sắn có nhiều lợi thế vì lá sắn dễ tìm, giá rẻ; tằm phát triển nhanh, ít bị bệnh, vòng đời ngắn, giúp bà con thu hoạch lứa nuôi chỉ sau khoảng 15 - 20 ngày. Khi tằm “chín”, người dân có thể tách loại để thu trứng làm giống hoặc nuôi kén thương phẩm. Cứ sau khoảng 20 ngày từ lúc trứng nở, mỗi gói trứng tằm có thể sinh sản hàng chục kg tằm với giá bán trung bình 75 - 80 nghìn đồng/kg.

Hiện nay, xã Đồng Lương có hơn 200 hộ nuôi tằm thương phẩm. Mô hình nuôi tằm bằng lá sắn không chỉ tạo thu nhập cho người nông dân mà còn góp phần đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp truyền thống, giúp bà con linh hoạt ứng phó với biến động thị trường. Hiệu quả kinh tế càng được khẳng định khi vốn đầu tư ban đầu không cao, phù hợp với điều kiện của nông dân địa phương.

Trước tiềm năng ấy, chính quyền xã Đồng Lương đã có những định hướng nhằm phát triển bền vững nghề nuôi tằm lá sắn. Theo đồng chí Điêu Kim Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương: “Chúng tôi xác định phát triển mô hình nuôi tằm lá sắn là hướng đi thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Thời gian tới, xã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ con giống, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Bà con sẽ được khuyến khích quy hoạch diện tích sắn phù hợp với vùng chuyên canh nuôi tằm, liên kết với doanh nghiệp để tạo đầu ra ổn định, tăng thu nhập bền vững”.

Triển vọng tương lai của nghề nuôi tằm là có thể xây dựng các vùng chuyên canh trồng sắn chất lượng cao, tổ chức liên kết tiêu thụ, chuyển giao kỹ thuật nuôi hiện đại và thúc đẩy liên kết với hợp tác xã hay doanh nghiệp để mở rộng quy mô. Với tốc độ sinh trưởng nhanh và thời gian quay vòng lứa nuôi ngắn, mô hình có thể phát triển không chỉ ở Đồng Lương mà còn lan ra các vùng lân cận.

Nghề nuôi tằm bằng lá sắn ở xã Đồng Lương hội tụ đủ điều kiện dễ làm, dễ thành công, hiệu quả kinh tế và đang đứng trước cơ hội bứt phá trong chiến lược phát triển nông nghiệp địa phương. Những hộ đi đầu đã chứng minh rằng chỉ cần chủ động, nỗ lực và sự hỗ trợ đúng hướng từ chính quyền, nghề này hoàn toàn có thể trở thành một ngành kinh tế trọng điểm, đem lại giá trị kinh tế cao, nâng cao đời sống nông dân, bảo tồn một nghề truyền thống đã trải qua nhiều biến động.

Hoàng Hương