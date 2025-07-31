Tiềm năng phát triển du lịch ở Bình Tuyền

Khai thác tiềm năng, lợi thế về sinh thái tự nhiên và văn hóa, phong tục tập quán, xã Bình Tuyền đã chủ trương tập trung phát triển các loại hình du lịc văn hóa - tâm linh - sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Trung Mỹ và xã Bá Hiến, thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho Bình Tuyền nhiều danh lam thắng cảnh làm say đắm lòng người và lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Sán Dìu. Trên cơ sở đó, Bình Tuyền đã khai thác tiềm năng, lợi thế của Khu di tích Thanh Lanh - Ngọc Bội và Khu di tích Thành Quận Hẻo để phát triển du lịch tâm linh.

Khi đến với Bình Tuyền, bên cạnh hệ thống những ngôi đền (Đền Hạ; Đền Trung; Đền Thượng) cổ kính, linh thiêng, du khách còn được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ, phong cảnh hoang sơ của quần thể hồ Thanh Lanh, thác Ba Ao (hay còn gọi là Tiên Ba Hồ), nhất là Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo- những điểm đến thú vị dành cho du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá, đặc biệt là các phượt thủ, bởi nét hoang sơ, tự nhiên, địa hình đồi núi mang đầy tính thử thách.

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, bước đầu xã Bình Tuyền đã thu hút được một số doanh nghiệp vào đầu tư phát triển du lịch.

Phát huy lợi thế của vùng đất giàu bản sắc văn hóa với 16 dân tộc cùng sinh sống (chủ yếu là dân tộc Sán Dìu, Cao Lan, Kinh...), Bình Tuyền tập trung phát triển du lịch khám phá trải nghiệm văn hóa. Theo kế hoạch phát triển du lịch homestay và bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án Phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, Bình Tuyền sẽ xây dựng Làng văn hóa du lịch dân tộc Sán Dìu tại 3 thôn: Trung Mầu, Đồng Giang, Thanh Lanh với diện tích 45 ha.

Làng văn hóa du lịch dân tộc Sán Dìu được quy hoạch, đầu tư xây dựng theo mô hình khu du lịch tổng hợp gắn kết du lịch sinh thái - văn hóa với các loại hình khác như trải nghiệm ẩm thực địa phương, đặc sản vùng miền; trải nghiệm mô hình nhà ở của đồng bào Sán Dìu; tham quan khu nhà văn hóa và bảo tàng trưng bày hiện vật có giá trị văn hóa của dân tộc Sán Dìu; nghỉ dưỡng homestay... để Bình Tuyền trở thành một trong những điểm nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm vào cuối tuần và các dịp lễ, Tết.

Du lịch khám phá trải nghiệm văn hóa ở Bình Tuyền, du khách được nghe những làn điệu Sọong cô của đồng bào Sán Dìu trong không gian thanh bình của một vùng quê nông nghiệp; thưởng thức những món ăn nổi tiếng như món chúc líp (cháo trộn với một số loại rau có thể dùng làm thuốc chữa bệnh), xôi đen, bánh chưng gù, bánh gio, bánh trứng kiến...

Đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh - Bí thư xã Bình Tuyền cho biết: Dù có nhiều tiềm năng lợi thế trong phát triển du lịch nhưng ngoài Dự án sân golf Thanh Lanh thuộc Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo thì hoạt động kinh doanh du lịch tại Bình Tuyền vẫn mang tính tự phát, chủ yếu đáp ứng một phần nhỏ du khách vãng lai. Biến tiềm năng thành lợi thế để phát triển du lịch, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của du lịch, dịch vụ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, xã Bình Tuyền đang tập trung nguồn lực hoàn thiện các cơ sở dịch vụ, hạ tầng du lịch.

Để du lịch Bình Tuyền phát triển, chính quyền xã mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai các kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, du lịch trên địa bàn đã được phê duyệt. Bên cạnh đẩy mạnh phát triển du lịch, Bình Tuyền đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, thu hút phát triển công nghiệp nâng cao đời sống cho người dân.

Với chủ trương, định hướng đúng cùng sự đồng lòng, quyết tâm của chính quyền xã, nhân dân và sự hợp lực của các nhà đầu tư, trong tương lai gần, Bình Tuyền sẽ trở thành điểm đến của du khách được kết nối với các khu, điểm du lịch Đại Lải, Tam Đảo, Tây Thiên..., tạo không gian vui chơi giải trí, văn hóa, du lịch khép kín, chất lượng cao.

Trần Tỉnh