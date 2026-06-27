Tiên Lữ: Bộ máy tinh gọn, phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tiên Lữ từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu để xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả. Những kết quả bước đầu đã củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Từ “phép cộng” đơn vị hành chính đến sức mạnh của một bộ máy thống nhất

Xã Tiên Lữ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tiên Lữ, Xuân Lôi, Đồng Ích và Văn Quán, với diện tích hơn 31,8 km2, quy mô dân số khoảng 32.700 người, gồm 35 thôn dân cư và hơn 2.300 đảng viên.

Đảng ủy xã Tiên Lữ thường xuyên tổ chức các cuộc họp giải quyết các nhiệm vụ phát sinh.

Sau hợp nhất, bộ máy tổ chức của xã mới chịu nhiều áp lực trong những ngày đầu vận hành khi địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn và khối lượng công việc lớn. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ sản phẩm.

Sau 1 năm vận hành, hệ thống chính trị của xã thống nhất cao về nhận thức; bộ máy từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, không để gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Điểm nổi bật là sự thay đổi trong tư duy quản trị của chính quyền cơ sở. Thay vì thiên về quản lý hành chính, bộ máy chính quyền chuyển mạnh sang mô hình phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được kiện toàn, trở thành đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế tập trung.

Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, tạo niềm tin cho Nhân dân.

Đến nay, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, trên 99% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Nhiều chỉ số về công khai, minh bạch và thanh toán trực tuyến đạt mức tối đa. Tinh thần, thái độ và trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, chuyển đổi số được xác định là một trong những khâu đột phá. Nhiều quy trình xử lý văn bản, điều hành công việc đã được thực hiện trên môi trường điện tử, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả. Đặc biệt, địa phương đã giải quyết dứt điểm 100% đơn thư thuộc thẩm quyền, không phát sinh điểm nóng, không có khiếu kiện vượt cấp. Đây là minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với mô hình chính quyền mới.

Vốn đầu tư công được ưu tiên đầu tư cho việc xây dựng hạ tầng thiết yếu.

Công tác thu ngân sách địa phương được Đảng ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, từ đó khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn.

Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách cấp xã đạt 239,263 tỷ đồng, bằng 87,41% dự toán năm. Công tác chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2025 đạt 99,31% và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 78% kế hoạch năm, xếp thứ 6/148 xã trong toàn tỉnh, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ. Từ năm 2026, Đảng ủy giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các chi bộ trực thuộc; đánh giá kết quả thực hiện theo từng quý làm cơ sở xếp loại tập thể, cá nhân cuối năm. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực với 55 đảng viên mới được kết nạp; tỷ lệ cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử đạt gần 97%, thuộc nhóm dẫn đầu toàn tỉnh.

Cùng với đó, quốc phòng - an ninh được giữ vững; giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Tiếp tục hoàn thiện để phục vụ Nhân dân tốt hơn

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, điều đáng ghi nhận ở Tiên Lữ là sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy lãnh đạo và quản trị: Từ quản lý sang phục vụ, từ giải quyết công việc theo quy trình sang lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động.

Xã Tiên Lữ tiếp tục huy động sức dân để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Lê Minh Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiên Lữ cho biết: Giai đoạn 2026 - 2030, xã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đối với hệ thống chính trị và chính quyền địa phương. Theo đó, địa phương tiếp tục thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy; tập trung thực hiện hiệu quả các văn bản đã ban hành; nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền quản lý nhà nước của chính quyền địa phương.

"Đặc biệt, xã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, gần dân, vì Nhân dân phục vụ. Nguyên tắc “6 rõ” sẽ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc; đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy mô địa bàn, dân số, tạo thêm động lực để Tiên Lữ phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới" - Đồng chí Lê Minh Đức nhấn mạnh.

Thu Hoài