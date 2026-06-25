Tiếp sức người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng

Thiếu vốn sản xuất, việc làm không ổn định là những rào cản lớn đối với người sau cai nghiện ma túy trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, thậm chí làm gia tăng nguy cơ tái nghiện. Nhằm hỗ trợ nhóm đối tượng này có điều kiện ổn định cuộc sống, tỉnh đang tích cực triển khai Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy.

Ngay sau khi Quyết định 08 được ban hành, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Qua đó, giúp họ có điều kiện học nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh và tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh được thông tin, tuyên truyền về chương trình tín dụng cho người sau cai nghiện ma túy.

Để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát đối tượng đủ điều kiện vay vốn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận chính sách. Đáng chú ý, cán bộ NHCSXH đã trực tiếp đến các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh để phổ biến chương trình tín dụng cho học viên đang điều trị, giúp họ nắm rõ điều kiện vay vốn, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị kế hoạch sản xuất, kinh doanh ngay từ khi còn trong thời gian cai nghiện.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh (đóng trên địa bàn xã Tam Dương), hiện đang quản lý 254 học viên. Đơn vị đã phối hợp với Công an xã Tam Dương và Phòng Giao dịch NHCSXH Tam Dương tổ chức tuyên truyền chính sách vay vốn dành cho người sau cai nghiện ma túy.

Thiếu tá Đỗ Văn Nuôi, Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 cho biết: Thông qua các buổi tuyên truyền, tư vấn và đối thoại trực tiếp, nhận thức của học viên về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước được nâng lên rõ rệt. Nhiều học viên đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hoặc tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện.

Sau hơn 3 tháng triển khai Quyết định 08, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giải ngân 1,7 tỷ đồng cho 11 hộ gia đình có người thân hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy. Nguồn vốn chủ yếu được sử dụng để phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng cây ăn quả và học nghề chuyển đổi sinh kế.

Gia đình chị Trần Thị Hồng và anh N.N.L ở thôn Thống Nhất, xã Yên Lãng là một trong những trường hợp được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Gia đình vừa được Phòng Giao dịch NHCSXH Sông Lô cho vay 200 triệu đồng trong thời hạn 60 tháng để mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh đá mỹ nghệ. Từ nguồn vốn được vay, gia đình anh dự kiến đầu tư thêm nguyên liệu, mở rộng sản xuất các sản phẩm đá thủ công mỹ nghệ, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Gia đình chị Trần Thị Hồng và anh N.N.L ở thôn Thống Nhất, xã Yên Lãng được vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh đá mỹ nghệ.

Chia sẻ về cơ hội mới này, anh N.N.L xúc động cho biết: “Sau thời gian lầm lỡ, cuộc sống gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn vốn vay ưu đãi không chỉ giúp phát triển kinh tế mà còn tiếp thêm động lực để tôi quyết tâm làm lại cuộc đời”.

Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Sông Lô cho biết: “Ngay sau khi Quyết định 08 được ban hành, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an cơ sở và các tổ chức nhận ủy thác tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng trên địa bàn các xã Sông Lô, Tam Sơn, Hải Lựu và Yên Lãng. Việc rà soát được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Đến nay, Phòng Giao dịch đã giải ngân 600 triệu đồng cho 3 trường hợp vay vốn".

Song song với việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn, NHCSXH còn phối hợp với chính quyền địa phương thẩm định thực tế từng trường hợp nhằm bảo đảm nguồn vốn được giải ngân kịp thời, đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Để chương trình tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy tiếp tục lan tỏa hiệu quả, thời gian tới, NHCSXH tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bổ sung và chuyển đổi nguồn vốn phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Cùng với Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg tiếp tục khẳng định tính nhân văn sâu sắc của chính sách tín dụng xã hội. Thực tế cho thấy, dòng vốn ưu đãi không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là “đòn bẩy” giúp những người từng lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời, tự tạo việc làm, ổn định thu nhập, tái hòa nhập cộng đồng bền vững, góp phần giảm tỷ lệ tái nghiện, giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg, người sau cai nghiện ma túy được vay vốn với lãi suất ưu đãi 5,2%/năm, tương đương lãi suất cho vay hộ nghèo. Đại diện hộ gia đình được vay tối đa 200 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh mà không phải thế chấp tài sản. Người học nghề trình độ sơ cấp được vay tối đa 4 triệu đồng/tháng trong thời gian không quá 3 tháng. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay tối đa 2 tỷ đồng để mở rộng sản xuất, tạo việc làm.

Lệ Oanh