Tiếp tục góp ý, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Ngày 13/8, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ. Cùng dự có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính, Tư pháp, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh.

Luật Đất đai sửa đổi, hay còn gọi là Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013 và có một số thay đổi quan trọng, đặc biệt là về quy định liên quan đến người sử dụng đất, định giá đất, và thu hồi đất.

Sau gần một năm triển khai, luật cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã từng bước đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhiều thủ tục hành chính đã được cải cách, đổi mới; nội dung quản lý nhà nước được cập nhật theo yêu cầu phát triển, góp phần giải phóng nguồn lực cho đất nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về giàu mạnh, văn minh, nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đặt ra định hướng lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, xây dựng thể chế liên quan đến quản lý đất đai. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số thẩm quyền của cấp huyện đã chuyển giao cho cấp xã, cấp tỉnh. Đồng thời, yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai tiếp tục đặt ra nhiệm vụ phải sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai hiện hành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Tại cuộc họp, đại biểu đã thảo luận, góp ý bổ sung, chỉnh sửa một số điều cụ thể trong Luật Đất đai sửa đổi; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung đang vướng mắc khi triển khai thi hành. Các đại biểu tập trung thảo luận nội dung liên quan đến vấn đề như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; tài chính đất đai và giá đất...

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu kỹ, bám sát các quan điểm chỉ đạo, thể chế của Trung ương liên quan đến quản lý đất đai, từ đó góp ý các nội dung sát thực tiễn.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng phân tích những nội dung đang vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đấu giá, đấu thầu, tài chính đất đai. Đồng thời, giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để chỉnh lý các nội dung, bảo đảm bao quát đầy đủ phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai.

Phan Cường