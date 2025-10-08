Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chiều 8/10, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên, ĐBQH chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Vũ Tuấn Anh - Ủy viên, ĐBQH chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Lê Tất Hiếu - Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; Trần Văn Tiến - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri cụm xã: Tam Sơn, Sông Lô, Hải Lựu, Yên Lãng trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cùng dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo UBND tỉnh trao đổi với đại diện cử tri các xã Tam Sơn; Sông Lô; Hải Lựu, Yên Lãng

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 và bế mạc vào ngày 12/12 sẽ xem xét, thông qua 42 luật và 3 nghị quyết. Xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác như: Xem xét báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Báo cáo đánh kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân... Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025; tình hình triển khai và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh...

Đại diện cử tri xã Tam Sơn kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử đang xuống cấp

Các cử tri phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; kết quả bước đầu của chính quyền địa phương 2 cấp. Tại hội nghị ý kiến, kiến nghị của các cử tri tập trung vào một số nội dung: Các cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện để người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp để phát triển kinh tế; quan tâm trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử đang xuống cấp nghiêm trọng; quan tâm quy hoạch, xây dựng khu du dịch sinh thái trên địa bàn xã Tam Sơn; có giải pháp chống ngập úng đảm bảo đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho người dân; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các công trình thi công dở dang.

Các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu để mở rộng hành lang đê, phá bỏ các trụ bê tông đặt trên đường đê để ngăn xe quá tải nhưng lại gây ra nhiều vụ tai nạn; quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch phục vụ người dân các xã ven sông Lô...

Phát biểu kết luận tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đề nghị lãnh đạo một số sở, ngành trực tiếp giải đáp các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngoài thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Hoàng Nga