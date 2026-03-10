Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 3

Chiều 10/3, tại phường Âu Cơ, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri các phường Âu Cơ, Phú Thọ, Phong Châu và các xã Chí Tiên, Liên Minh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba; Nguyễn Đức Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Châu; Đặng Thị Tình - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lê Tuấn Anh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Cường - Đội trưởng Đội Tổ chức, Biên chế và Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh); Trần Trọng Tiên - Công chức Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy phường Phong Châu); Võ Thị Phương Thảo - Viên chức điểm y tế Hanh Cù (xã Thanh Ba).

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 3.

Tại hội nghị, sau khi Ủy ban MTTQ phường Âu Cơ giới thiệu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các ứng cử viên cam kết bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động nghiên cứu, đề xuất các kế hoạch, giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương, tăng cường công tác giám sát, góp phần đưa các chủ trương của Trung ương và của tỉnh sớm đi vào cuộc sống.

Các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tiếp thu và kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự và đời sống dân sinh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chương trình hành động cũng như trình độ, kinh nghiệm công tác của các ứng cử viên. Các nội dung trình bày bám sát yêu cầu thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao đời sống Nhân dân.

Cử tri cũng bày tỏ mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ có các kiến nghị, giải pháp nhằm tham mưu cho tỉnh đầu tư cơ sở vật chất khu trung tâm hành chính xã, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong giải quyết công việc; đồng thời chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp cho cơ sở.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh, đại diện các ứng cử viên trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Đồng thời, khẳng định sẽ nghiên cứu, bổ sung vào chương trình hành động, nỗ lực thực hiện tốt các cam kết, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên