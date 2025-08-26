Xã hội
Tin cuối cùng về bão số 5, hoàn lưu sau bão gây mưa lớn diện rộng

Sáng 26/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 (bão Kajiki) đã di chuyển sâu sang khu vực Trung Lào.

Tin cuối cùng về bão số 5, hoàn lưu sau bão gây mưa lớn diện rộng

Bản đồ quỹ đạo bão số 5 lúc 8 giờ ngày 26/8/2025.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 26/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 103,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa lớn ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An; gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo chính quyền và người dân các khu vực trên cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và tin thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động ứng phó.

“Đây cũng là tin cuối cùng về cơn bão số 5 - bão Kajiki”, ông Hưởng cho biết.

Nguồn baotintuc.vn


