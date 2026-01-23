Tin tưởng, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới

Trong những ngày này, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đang hướng trọn sự quan tâm, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Từ thành thị đến nông thôn, từ các cơ quan, đơn vị đến khu dân cư, không khí theo dõi, đón chờ Đại hội lan tỏa sôi nổi, phấn khởi, thể hiện niềm tin sâu sắc vào những quyết sách quan trọng sẽ được hoạch định cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

Theo dõi sát sao các phiên làm việc của Đại hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến các báo cáo dự thảo trình Đại hội và các định hướng lớn về xây dựng Đảng, phát triển đất nước giai đoạn tới.

Trong những ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định; các nội dung trình bày thể hiện rõ tinh thần nhìn thẳng sự thật, đánh giá khách quan kết quả nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp mang tính chiến lược, đột phá cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Không khí Đại hội trang trọng, trách nhiệm, thể hiện trí tuệ tập thể và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng.

Hòa cùng dòng chảy chung của cả nước, tại nhiều địa phương trong tỉnh, các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng được tổ chức sôi nổi, thiết thực, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển.

Tại xã Tân Sơn, tối 20/1, UBND xã phối hợp với Nhà hát Lạc Hồng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026”. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham dự, theo dõi.

Gần 20 tiết mục ca, múa, nhạc, kịch ngắn, hoạt cảnh chèo được dàn dựng công phu, nội dung sâu sắc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, truyền thống cách mạng của dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin son sắt của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đêm giao lưu không chỉ là hoạt động văn hóa ý nghĩa chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các trường học trên địa bàn phường Thanh Miếu đồng loạt tổ chức chào cờ đầu tuần chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Không khí chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng cũng lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ. Tại xã Lâm Thao, sáng 19/1, các chi đoàn, liên đội trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã đồng loạt tổ chức lễ chào cờ chào mừng Đại hội.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị được tổ chức như chiếu phim tư liệu tuyên truyền về Đảng và Đại hội, giới thiệu và trình diễn “Vũ điệu hiệu triệu trái tim”, hướng dẫn thay hình nền chào mừng Đại hội.

Dưới cờ Tổ quốc, đoàn viên, đội viên thể hiện niềm tự hào, niềm tin đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các phong trào thi đua yêu nước.

Trường Tiểu học Supe, xã Lâm Thao tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, trong đó có chiếu phim tư liệu tuyên truyền về Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng.

Cùng với không khí sôi nổi tại các địa phương trên cả nước, niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân đối với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được thể hiện rõ nét qua những ý kiến, chia sẻ tâm huyết từ cơ sở.

Là đại diện đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi, anh Kiều Văn Tài, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở khu Chiềng Lớn, xã Lai Đồng cho biết, qua theo dõi các diễn biến của Đại hội, anh nhận thấy Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Anh bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Đảng tiếp tục ban hành những chủ trương, chính sách thiết thực hơn nữa nhằm hỗ trợ bà con yên tâm sản xuất, mở rộng quy mô, phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững.

Ở góc độ người có uy tín trong cộng đồng, ông Hà Đức Thái, người có uy tín ở khu Cốc, xã Võ Miếu bày tỏ niềm phấn khởi khi theo dõi toàn bộ Lễ khai mạc Đại hội được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Ông đặc biệt ấn tượng với bài diễn văn khai mạc của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường. Theo ông Thái, bài phát biểu thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời đề cập nhiều vấn đề sát với đời sống Nhân dân.

Ông Thái tâm đắc với nội dung trong bài diễn văn khẳng định: “Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn: Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026-2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển, phát huy sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc ta”. Từ đó, ông tin tưởng Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, đáp ứng mong mỏi của Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Từ cơ sở, đồng chí Bùi Thị Thanh Nhàn - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu 4, xã Cao Phong cho rằng, Nhân dân đang đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới, trong đó mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Đồng chí nhấn mạnh: Qua theo dõi Đại hội, Nhân dân tin tưởng Đảng sẽ tiếp tục ban hành những chủ trương sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Những kỳ vọng ấy không chỉ được gửi gắm vào các quyết sách lớn, mang tầm chiến lược cho sự phát triển đất nước, mà còn thể hiện niềm tin vào sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo, phương thức chỉ đạo, điều hành, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày Đại hội, Phú Thọ tiếp tục khẳng định quyết tâm cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Hồng Nhung