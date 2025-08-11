Tình nguyện vì Nhân dân phục vụ

Bám sát nhiệm vụ chính trị, Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh đã ra sức thi đua, lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác. Tinh thần tuổi trẻ, những phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ Công an Nhân dân đã được cụ thể hóa bằng các hoạt động, hành động ý nghĩa, thiết thực, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh nhận đỡ đầu hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lực lượng ĐVTN hiện chiếm tỉ lệ 55,8% và được bố trí ở hầu hết ở các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực công tác. Dưới sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, đoàn viên Công an tỉnh đã chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và “Thanh niên công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” cùng các diễn đàn, hoạt động trong thanh niên Công an được tổ chức thường xuyên đã thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia, tạo sức lan tỏa trong lực lượng.

Đại diện Đoàn thanh niên Công an tỉnh tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc.

Thiếu tá Hoàng Tuấn Việt - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết: “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã chủ động, sáng tạo lồng ghép hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua, tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực nhằm giáo dục, định hướng, phát huy sức trẻ, tính tiên phong, xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở từng đơn vị”.

Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ĐVTN Công an tỉnh đã phát huy tính chủ động, thể hiện là lực lượng nòng cốt, xung kích trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Với phương châm “Công tác đoàn bám sát và phục vụ công tác chuyên môn”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của ĐVTN trong thực hiện công tác chuyên môn, công tác trực chiến, kế hoạch về triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh; tích cực tham gia đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm, chuyên án có quy mô lớn, các đối tượng hoạt động trên phạm vi toàn quốc, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao...

ĐVTN toàn lực lượng còn tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, năng lực công tác, xung kích, sáng tạo trong áp dụng khoa học kỹ thuật. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến, ý tưởng hay, sáng tạo, ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn trong thế hệ trẻ. Nhiều mô hình, phần việc thanh niên gắn với công tác chuyên môn đã được các tổ chức Đoàn, ĐVTN đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ và Trường mầm non Đất Việt khởi công xây dựng “Ngôi nhà 19/8” cho gia đình ông Hoàng Văn Thắng, xóm Đát, xã Tiên Lương.

Điển hình là Chi đoàn thanh niên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã sáng tạo công trình ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục cấp hộ chiếu, góp phần cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn; Chi đoàn PV01 đã tham mưu xây dựng 1 nhiệm vụ, sáng kiến khoa học “Xây dựng phần mềm hỗ trợ theo dõi, đo kiểm kênh truyền” phục vụ công tác theo dõi, đo kiểm kết quả kênh truyền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân của Công an cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh...

Lực lượng ĐVTN Công an tỉnh không chỉ dũng cảm, mưu trí đấu tranh với các loại tội phạm mà còn tích cực thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì nhân dân phục vụ, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng thông qua các hoạt động cao điểm: Tháng Thanh niên 2025, “Tình nguyện hè”, “Ngày năng động”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 đảm bảo 100% đoàn viên thanh niên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện.

Thực hiện Đề án “Cùng em đến trường" giai đoạn 2023-2027, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã hỗ trợ dài hạn cho gần 100 thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Đoàn thanh niên đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà nhân ái”, “Nhà tình nghĩa”, “Sân chơi thiếu nhi”, trao tặng nhiều trang thiết bị đồ dùng phục vụ học tập, vui chơi, sinh hoạt cho các điểm trường và khu dân cư...

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cùng những tấm gương ĐVTN tiêu biểu chính là động lực, sức mạnh, là tiền đề vững chắc để Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, nỗ lực hơn nữa trong chặng đường sắp tới; góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng Công an Phú Thọ ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Thu Hà