Tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình - Kết nối yêu thương”

Chiều 23/1, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với UBND xã Bằng Luân tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình - Kết nối yêu thương”, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ Vì tầm vóc Việt - Tập đoàn TH, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup và một số doanh nghiệp địa phương.

Dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; Nguyễn Thanh Tâm - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo địa phương và các đơn vị tài trợ.

Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ Vì tầm vóc Việt - Tập đoàn TH và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao biển tượng trưng quà Tết cho UBND xã Bằng Luân.

Tại chương trình, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì tầm vóc Việt - Tập đoàn TH đã trao tặng 388 suất quà Tết Bính Ngọ, trị giá gần 250 triệu đồng; phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao tặng 200 suất quà Tết, trị giá 120 triệu đồng, Uỷ ban MTTQ tỉnh trao tặng 51 suất quà với trị giá trên 60 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, xã Bằng Luân tiếp nhận 3 công trình an sinh xã hội gồm: Tuyến đèn đường “Thắp sáng đường quê”, tuyến đường hoa khu trung tâm xã cùng nhiều phần quà ý nghĩa do các doanh nghiệp địa phương trao tặng.

Các đại biểu dự chương trình tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Chương trình “Tết nghĩa tình - Kết nối yêu thương” là hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng; sự sẻ chia, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tiếp thêm động lực để học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập.

Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, giúp người dân đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Đăng Khoa - Cao Tuấn


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng MTTQ Việt Nam Chương trình Kết nối yêu thương Quân đội Hội đồng nhân dân tỉnh Tập đoàn vingroup Người có công với cách mạng Ngân hàng tmcp tổ chức Quỹ thiện tâm
