Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Ngày 2/10, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1437/SGD&ĐT-HSSV về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 4/10.

Học sinh Trường THCS Trưng Vương, phường Việt Trì được tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường chỉ đạo các trường học trên địa bàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; các văn bản, quy định, chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch có liên quan của của trung ương, địa phương và của ngành Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp.

Các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 10/KH-SGD&ĐT ngày 13/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ năm 2025.

