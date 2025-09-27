Tổ hợp tác dịch vụ du lịch cộng đồng Hùng Lô góp phần gìn giữ, lan tỏa văn hóa Đất Tổ

Hùng Lô không chỉ được biết đến là làng nghề truyền thống mà còn là vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa gắn liền với thời đại Hùng Vương. Đặc biệt, nơi đây là cái nôi của Hát Xoan cùng với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành “linh hồn” của văn hóa Hùng Lô, tạo nên sức hút riêng cho du khách khi tìm về miền Đất Tổ.

Năm 2021, Hùng Lô được công nhận là điểm du lịch văn hóa cộng đồng, mở ra cơ hội khai thác và phát huy các giá trị truyền thống để phát triển du lịch. Một năm sau, sản phẩm du lịch cộng đồng Hùng Lô được công nhận OCOP hạng 3 sao, trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng. Để phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn văn hóa, Hùng Lô luôn chú trọng phục dựng và duy trì các lễ hội truyền thống như rước kiệu, lễ hội Đình làng, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng. Các hoạt động văn hóa dân gian, trò chơi truyền thống, ẩm thực làng nghề... được lồng ghép khéo léo trong các chương trình du lịch, mang đến trải nghiệm chân thực và đậm chất bản địa.

Đến làng cổ Hùng Lô, du khách sẽ được nghe hát Xoan do người dân địa phương biểu diễn

Để phát huy tiềm năng văn hóa, du lịch của địa phương, Tổ hợp tác (THT) dịch vụ du lịch cộng đồng Hùng Lô được thành lập với 15 thành viên, hoạt động chuyên nghiệp trong cung ứng dịch vụ du lịch. Nhờ sự đồng thuận và chung tay của các hộ dân, du lịch cộng đồng nơi đây từng bước được tổ chức bài bản, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Khi du khách đến Hùng Lô, sẽ được thành viên của THT hướng dẫn trải nghiệm những hoạt động đặc sắc như: Thưởng thức Hát Xoan làng cổ tại Đình Hùng Lô, tham gia gói bánh chưng, giã bánh giầy, tìm hiểu các làng nghề truyền thống hay dạo bước trong những con đường hoa rực rỡ sắc màu. Năm 2024, Hùng Lô đã đón 10.578 lượt khách trong nước và quốc tế đến thăm quan, dự kiến hết năm 2025 sẽ đón khoảng 13.000 lượt khách, trở thành địa chỉ tin cậy trên bản đồ du lịch trải nghiệm của Phú Thọ.

Song song với việc giữ gìn bản sắc, THT cùng với chính quyền địa phương rất quan tâm phát triển hạ tầng du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng sản phẩm đặc trưng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh. Tất cả nhằm đưa Hùng Lô trở thành điểm đến hấp dẫn, bền vững và hội nhập cùng xu thế phát triển du lịch hiện đại.

Không chỉ là cầu nối giữa di sản văn hóa với du khách, Tổ hợp tác dịch vụ du lịch cộng đồng Hùng Lô còn giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ hợp tác đã góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ dân, khuyến khích người dân tham gia bảo tồn nghề truyền thống, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Thành viên THT hướng dẫn du khách về những điển tích lịch sử của làng cổ Hùng Lô

Anh Nguyễn Đức Thìn - Tổ trưởng THT cho biết: Ngoài việc góp phần gìn giữ, lan tỏa hồn cốt văn hóa, Tổ hợp tác còn là hạt nhân liên kết các hộ gia đình, nghệ nhân và làng nghề, xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng đặc sắc gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa. Nhờ vậy, Hùng Lô không chỉ có thêm nguồn lực để duy trì các giá trị truyền thống, mà còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của người dân đối với quê hương.

Hùng Lô hôm nay không chỉ là nơi lưu giữ ký ức văn hóa, mà còn là điểm hẹn của du khách trong và ngoài nước. Với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử, văn hóa phi vật thể và sức sống từ những làng nghề truyền thống, du lịch cộng đồng Hùng Lô đang dần khẳng định thương hiệu riêng, góp phần đưa Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa, lễ hội đặc sắc của cả nước.

Phương Thu

Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ