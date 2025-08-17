Tòa án nhân dân khu vực 12 - Phú Thọ: Vững bước trong giai đoạn mới

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 12 - Phú Thọ chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập TAND thành phố Hòa Bình và TAND huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (cũ). Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Đồng chí Nghiêm Hoài Anh - Chánh án TAND khu vực 12 - Phú Thọ cho biết: Ngay sau khi sáp nhập, đơn vị đã tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên được duy trì thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn liền với rèn luyện trách nhiệm nêu gương. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được quán triệt kịp thời, đi vào thực chất, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành.

Chi bộ TAND khu vực 12 - Phú Thọ tổ chức Hội nghị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Về xây dựng tổ chức, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế làm việc, bảo đảm tính cập nhật và phù hợp thực tiễn. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được phát huy, đánh giá, xếp loại đảng viên đảm bảo chặt chẽ. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, 2 Chi bộ cũ đã kết nạp được 3 quần chúng ưu tú, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng.

Đã có 30 lượt kiểm tra, giám sát đảng viên đã giúp ngăn ngừa vi phạm, chấn chỉnh thiếu sót trong chuyên môn. Song song với đó, đơn vị đã thực hiện đổi mới công tác chuyên môn theo phương châm “Gần dân - hiểu dân - giúp dân - học dân”. Việc thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở được triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công tác cải cách tư pháp được đẩy mạnh, coi trọng vai trò trách nhiệm người đứng đầu.

Nhiệm kỳ qua, đơn vị đã giải quyết 6.720/6.907 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ 97%. Trong đó, các vụ án hình sự giải quyết 950/963 (đạt tỷ lệ 98%); các vụ việc hôn nhân và gia đình giải quyết đạt tỷ lệ 97%; các vụ án hành chính, áp dụng biện pháp xử lý hành chính, thi hành án hình sự và miễn giảm nghĩa vụ nộp ngân sách đều đạt 100%. Đặc biệt, các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại được xem là lĩnh vực phức tạp nhất đã được tập trung giải quyết, hạn chế tối đa án quá hạn, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được triển khai hiệu quả, với 467/468 vụ việc được giải quyết, đạt tỷ lệ 99%. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp đảm bảo đúng quy định pháp luật. Trong đó, nhiều vụ việc dư luận xã hội quan tâm đã được xem xét, xử lý kịp thời. Cùng với đó, các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, các phiên xử trực tuyến, xét xử rút kinh nghiệm được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm công khai, minh bạch.

Công tác cán bộ và hội thẩm nhân dân được quan tâm. Mặc dù biên chế có biến động, đơn vị chủ động tham mưu kiện toàn, bổ sung nhân sự, bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Đội ngũ hội thẩm được tập huấn thường xuyên, đáp ứng yêu cầu xét xử.

Thời gian qua, TAND khu vực 12 - Phú Thọ đã không ngừng nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, đơn vị vẫn còn hạn chế như: Một số vụ án kéo dài, vẫn có bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; một số cán bộ chưa thật sự chủ động trong nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên môn. Nguyên nhân chủ yếu do yêu cầu công việc ngày càng cao trong khi cán bộ vừa kiêm nhiệm nhiều công tác khác lại vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nhân sự biến động, khối lượng vụ án lớn và phức tạp...

Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, TAND khu vực 12 - Phú Thọ đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, cải cách tư pháp, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội và TAND tối cao. Chi bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, nêu gương; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy và sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, TAND khu vực 12 - Phú Thọ sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị đầu tàu trong hệ thống TAND địa phương. Có những đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên địa bàn khu vực nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.

Mạnh Hùng