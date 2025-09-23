Toàn tỉnh có 3.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

{title}
Để đạt tăng trưởng hai con số, sau khi sáp nhập, lãnh đạo tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư. Trong đó, chú trọng xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án vào địa bàn. Do đó, chỉ tính trong 9 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã có 3.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.
Công ty TNHH Công nghệ Cosmos là doanh nghiệp 100% vốn trong nước hoạt động tại KCN Khai Quang trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác
Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế môi trường đầu tư tại tỉnh thông qua các phương tiện thông tin truyền thông được tăng cường. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với một số nội dung nhằm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển như: rà soát, kiến nghị loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân.
Thực hiện giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật và ít nhất 30% điều kiện kinh doanh; kịp thời công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hỗ trợ doanh nghiệp giải phóng mặt bằng; kịp thời giải quyết các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra trực tuyến, từ xa...
Trong 9 tháng năm 2025, toàn tỉnh thu hút vốn đầu tư FDI ước đạt 912,5 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ, đạt 86,2% so với mục tiêu nǎm 2025; vốn DDI ước đạt 62,3 nghìn tỷ đồng, cao hơn gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 72,2% so với mục tiêu năm 2025. Công tác tư vấn, hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp được chú trọng, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao. Có 3.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 62,5% so với cùng kỳ, đạt 108,6% kế hoạch, số vốn đăng ký mới là 33 nghìn tỷ đồng, đạt 94,3% so với kế hoạch; có 820 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Lũy kế số doanh nghiệp trên địa bàn đến nay là 40.900 doanh nghiệp.
