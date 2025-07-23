Toàn tỉnh có 66 xã có ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi

{title}
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản toàn tỉnh còn 64 xã, phường có bệnh DTLCP chưa qua 21 ngày, tăng 3 xã so với ngày 22/7. Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 66 xã, phường; Tổng số hộ có lợn mắc bệnh: 910 hộ; ốm, chết, tiêu hủy 8.474 con; tổng trọng lượng tiêu hủy trên 480 tấn.
Vận chuyển lợn bị bệnh DTLCP đi tiêu hủy
Để phòng, chống và kiểm soát bệnh DTLCP kịp thời, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các xã, phường chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP. Huy động lực lượng, các nguồn lực hợp pháp tại địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để bùng phát dịch bệnh, hạn chế phát sinh ổ dịch mới.
Kiên quyết xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại địa phương cơ sở ảnh hưởng đến công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh.
Tăng cường công tác quản lý, tuần tra kiểm soát, giám sát việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm lợn trái phép vào địa bàn phường, xã; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vắc xin DTLCP cho đàn lợn thịt theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Rà soát, thống kê cụ thể tổng đàn lợn, kịp thời nắm bắt chính xác số lượng lợn tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm để có biện pháp chỉ đạo chống dịch kịp thời; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng chuồng nuôi và khu vực chăn nuôi bằng vôi và hóa chất sát trùng.
