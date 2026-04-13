Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Chiều 13/4, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng là trưởng ban đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Đại biểu Quân đội dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe công bố Quyết định chỉ định tham gia Quân ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Theo nội dung Quyết định, Bộ Chính trị đã chỉ định 28 đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định 9 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025, Phó bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Phó bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương gồm: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cũng theo nội dung các quyết định công bố tại hội nghị, Bộ Chính trị đã chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị chúc mừng các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời khẳng định, các đảng ủy được trao quyết định đều giữ vai trò rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu quả tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng và việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển cũng như việc thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, các đồng chí được nhận nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ phải nhận thức thật đầy đủ trách nhiệm để luôn tự soi, tự nhắc, tự giữ mình, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước đất nước.

Đồng thời yêu cầu, mỗi đồng chí nhận nhiệm vụ phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng, giữa từng đảng viên với đảng viên. Càng là cơ quan trọng yếu, càng phải mẫu mực về lập trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Mỗi đồng chí phải thật sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, hiệu quả, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết.

Cùng với đó, từng đồng chí cần nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng về nguyên tắc, định hướng, sát về thực tiễn, rõ về trách nhiệm, quyết liệt trong hành động; không thể chỉ dừng ở chủ trương đúng mà triển khai chậm, nhưng cũng không được nóng vội, chủ quan, duy ý chí; không chỉ nói chung chung mà thiếu việc cụ thể, thiếu kết quả cụ thể. Các đảng ủy phải thật sự là trung tâm lãnh đạo, là nơi quy tụ trí tuệ, giữ vững kỷ cương, giữ đúng phương hướng, nguyên tắc trong từng lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đảng ủy phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng trong chính các cơ quan, đơn vị mình. Phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, từ mỗi đảng viên trong chi bộ; không để những biểu hiện nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn; không để sự nể nang, né tránh làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đồng thời, phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ; đánh giá cán bộ công tâm, khách quan, toàn diện; bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết chống cục bộ, lợi ích nhóm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Bên cạnh đó, phải bảo vệ, khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung; chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có bản lĩnh, năng lực, đạo đức và khát vọng cống hiến.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu từng đảng ủy phải bám chắc chức năng, nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt phần việc được giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau vì mục tiêu chung. Trong đó, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phải làm tốt vai trò lãnh đạo trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng; Quân ủy Trung ương phải tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân thật sự vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đảng ủy Công an Trung ương phải lãnh đạo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải phát huy tốt hơn nữa vai trò tập hợp, vận động quần chúng, tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi đảng ủy có trọng trách riêng, nhưng đều cùng hướng tới một mục tiêu chung là tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc cho phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với bản lĩnh, kinh nghiệm và truyền thống của mình, các đồng chí nhận nhiệm vụ sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; giữ vững đoàn kết, đề cao kỷ luật, nêu gương trong hành động, sâu sát trong lãnh đạo, chặt chẽ trong tổ chức thực hiện; cùng nhau xây dựng các đảng ủy thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng, mở đầu trong toàn bộ hoạt động xây dựng và lãnh đạo của bốn cấp ủy trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời trân trọng lĩnh hội, tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định sẽ nhanh chóng cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch công tác của mỗi đảng bộ.

Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ khẳng định sẽ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn gương mẫu, đoàn kết, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, chủ động, nhạy bén tham mưu hoạch định và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước mắt tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nghị quyết đại hội của từng đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030. Phấn đấu xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, huy động mọi nguồn lực, năng lực sáng tạo của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, tập trung xây dựng hệ thống các tổ chức, trước hết là hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, quản lý các cấp có sức chiến đấu cao, năng lực tổ chức tốt các hoạt động thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực toàn diện, chuyên sâu; thực sự kỷ cương, liêm chính, toàn tâm, toàn ý làm tròn chức trách, nhiệm vụ, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương; sự ủng hộ, cống hiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong từng cơ quan, đơn vị, để bốn cấp ủy, Đảng bộ hoàn thành trọng trách được giao.

