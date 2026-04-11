Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an

Sáng 11/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Bộ Công an.

Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí: Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương.

Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm.

Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu ban, bộ, ngành Trung ương.

Trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an cho biết: Trong Công an nhân dân, lực lượng tham mưu là trung tâm tổng hợp thông tin trí tuệ, là “bộ não chiến lược”, là nơi hình thành, kết tinh và chuyển hóa thông tin thành quyết sách, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo; nơi kết nối giữa diễn biến tình hình với hành động thực tiễn; giữa chủ trương mệnh lệnh với tổ chức thực hiện; giữa chiến lược lâu dài với nhiệm vụ cụ thể trước mắt.

Trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết hiệp đồng, phát huy bản chất mẫn cán, tỉ mỉ, khách quan, thận trọng, trí tuệ, nhạy bén, sáng tạo và lòng trung thành tuyệt đối; luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo Bộ Công an giao phó, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an trình bày diễn văn.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nêu rõ: Vai trò, sứ mệnh của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, rất nhiều nhiệm vụ, rất nặng nề, song cũng rất vinh quang. Đòi hỏi, Lực lượng Tham mưu Công an không ngừng nâng cao nhận thức, trí tuệ, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, nâng tầm nhiệm vụ.

Lực lượng Tham mưu Công an phải là lực lượng “tiên phong” của “tiên phong”, chủ động chiến lược trong việc nắm bắt, triển khai, tham mưu tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, của Ngành; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “biết muộn, xử lý chậm”.

Bảo đảm công tác tham mưu “sớm-sắc-chắc-sâu”, thấy trước, dự báo trước, đi bước trước, nhìn xa, trông rộng, vươn ra thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước, nhất là 2 mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng và chỉ đạo.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng luôn có dấu ấn quan trọng của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân; với những đóng góp thầm lặng nhưng mang tính chiến lược, những công việc không trực tiếp ở tuyến đầu đấu tranh nhưng lại giữ vai trò quyết định trong định hướng, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với sự tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm cao, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đã có những đóng góp quan trọng trong tham mưu hoạch định và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta triển khai Nghị quyết Đại hội XIV trong bối cảnh thế giới trong thời kỳ thay đổi mang tính thời đại, nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều thách thức đan xen; cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, đang phải đối mặt với những thách thức an ninh lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

Trong nước, ngoài bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra, các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm sẽ triệt để lợi dụng việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương chiến lược của Đảng, nhất là những tư duy mới, đột phá để tiến hành hoạt động chống phá với nhiều hình thái và cấp độ mới. Thực tiễn cho thấy, đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh, củng cố ý thức hệ càng cao.

Văn phòng Bộ Công an - Cơ quan tham mưu cao nhất của lực lượng Công an nhân dân vinh dự đón nhận danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

Bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng Tham mưu tập trung thực hiện 4 nội dung nhiệm vụ:

Thứ nhất, thống nhất nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, không chỉ thực hiện chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp, mà phải thực hiện chức năng tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định xã hội và phục vụ phát triển đất nước; đem lại sự bình yên, an ninh, an toàn, an sinh cho mọi người dân; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả trách nhiệm trước Đảng, trước dân.

Thứ hai, công tác tham mưu Công an nhân dân phải là nền tảng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các tư duy, nhận thức mới về an ninh, bảo vệ an ninh quốc gia mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định; thực hiện quyết liệt, hiệu quả với sản phẩm cụ thể đo đếm được của từng Công an đơn vị, địa phương và toàn lực lượng Công an nhân dân.

Thứ ba, Tham mưu Công an nhân dân hơn ai hết phải là lực lượng gương mẫu, đi đầu và lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy lực lượng Công an tiên phong thực hiện tinh thần hành động, “kỷ luật trách nhiệm”, “kỷ luật thực thi”, “lựa chọn đúng-triển khai nhanh-làm đến nơi đến chốn-đo lường bằng kết quả cụ thể” mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định, phấn đấu tạo ra những dấu ấn, kỳ tích mới vì Đảng, vì dân.

Tham mưu phải có tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám đề xuất phân công nhiệm vụ để giải quyết hiệu quả vấn đề thực tiễn công tác an ninh, trật tự, dám va chạm, phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời những biểu hiện chây ì, né tránh, thiếu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư, quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sớm nhất trước năm 2030. Ngoài hiện đại về con người theo phương châm “người trước súng sau”, cần đặc biệt quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện các mặt công tác tham mưu.

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân, tại Lễ kỷ niệm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” tặng Văn phòng Bộ Công an - Cơ quan tham mưu cao nhất của lực lượng Công an nhân dân.

Nguồn nhandan.vn