Tổng cục Hậu cần- kỹ thuật tặng 25 suất quà cho các điển hình tiên tiến và gia đình khó khăn xã Nhân Nghĩa

Ngày 07/10, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc Phòng) đã phối hợp với UBND xã Nhân Nghĩa tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà các điển hình tiên tiến, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi của địa phương.

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và xã Nhân Nghĩa tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Những năm qua, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã thực hiện tốt công tác dân vận; các đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc... nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, kích động, chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, triển khai nhiều phong trào; chương trình; mô hình dân vận thiết thực, sáng tạo và hiệu quả điển hình như phong trào “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, mô hình “Tuyến ống lòng dân”, “Hàng rào lòng dân”, xây dựng Nhà đồng đội, Nhà tình nghĩa, nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó; thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; gia đình chính sách, người có công... Thể hiện tinh thần trách nhiệm của bộ đội Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nhân Nghĩa xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và xã Nhân Nghĩa tặng quà cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn

Tại buổi gặp mặt, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã trao tặng 25 suất quà cho 5 điển hình tiên tiến ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các điển hình tiên tiến trong việc xây dựng địa phương; 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 10 cháu học sinh vượt khó học giỏi nhằm động viên các gia đình và các em học sinh tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm, chia sẻ khó khăn, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đối với các tấm gương điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu học sinh vượt khó vươn lên trong học tập; thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta, qua đó thắt chặt thêm tình cảm gắn bó quân-dân giữa các đơn vị của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đối với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương; góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế-xã hội ngày càng giàu mạnh.

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác dân vận, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đinh Thắng