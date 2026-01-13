Tổng kết Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010-2025

Chiều 13/1, Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam tổ chức tổng kết Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Chương trình 504) giai đoạn 2010-2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Cùng dự có đồng chí Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 23 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Giai đoạn 2010-2025, toàn quốc đã khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ được gần 530.000ha với tổng kinh phí gần 29 nghìn tỷ đồng; trong đó, ngân sách trong nước hơn 23 nghìn tỷ đồng, ngân sách viện trợ, hỗ trợ quốc tế trực tiếp là 5,6 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 234 triệu USD). Tính đến nay, diện tích nghi ngờ ô nhiễm bom mìn đã giảm xuống còn khoảng 5,57 triệu ha, tương đương 17,61% diện tích cả nước.

Các dự án khắc phục hậu quả bom mìn từ nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế đã đem lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống của người dân và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Đến năm 2025, đã có 100% đơn vị cấp xã xác định, phân loại, xếp hạng và cấp thẻ cho 3,5 triệu người khuyết tật (bao gồm cả nạn nhân bom mìn và nạn nhân chất độc hóa học) được trợ cấp hằng tháng và được hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống... Trong đó, đã hỗ trợ hơn 6.000 trường hợp nạn nhân bom mìn và các đối tượng bị ảnh hưởng khác với số kinh phí hơn 52 tỷ đồng.

Đối với tỉnh Phú Thọ là một trong những địa phương còn tồn dư lượng lớn vật nổ sau chiến tranh, tỷ lệ ô nhiễm khoảng 15-20%. Trong 15 năm qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Cụ thể, các cơ quan chức năng đã xử lý, tiêu hủy trên 1.467 quả bom mìn, vật liệu nổ các loại; tổng diện tích rà phá bom mìn, vật nổ là hơn 15.041ha. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ được các ngành chức năng phối hợp, nhận được sự ủng hộ tích cực của mọi tầng lớp Nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh 15 năm qua. Đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và khắc phục hậu quả bom mìn nói riêng.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, có giải pháp hiệu quả để công tác khắc phục hậu quả bom mìn đạt kết quả tốt hơn. Cụ thể, cần xác định công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh là nhiệm vụ cấp bách, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn cho Nhân dân. Làm sạch môi trường, tạo điều kiện cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện chế độ chính sách, hành lang pháp lý về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh, đảm bảo tính thống nhất, toàn diện. Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ cho công tác này. Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ trong rà phá bom mìn, nghiên cứu, vận dụng và thực hiện phương thức quản lý bom mìn một cách chủ động, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ tích cực, chủ động trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; đồng thời trân trọng đề nghị Chính phủ, đại sứ các nước, các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ tiếp tục đồng hành đưa Việt Nam sớm thoát khỏi sự ảnh hưởng của bom mìn do chiến tranh để lại. Đối với đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, đề nghị Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo Chính phủ ngay trong tháng 1/2026.

Nhân dịp này, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức quốc tế vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Đức Anh