Tổng kiểm toán Nhà nước thăm và làm việc với tỉnh Phú Thọ

Chiều ngày 3/10, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước đã thăm và làm việc với tỉnh Phú Thọ.

Tiếp và làm việc có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, các vị ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng đồng chí Ngô Văn Tuấn - Tổng kiểm toán Nhà nước bức tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Tổng kiểm toán Nhà nước và đồng chí Bùi Minh Châu - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi tiếp và làm việc, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2025, những kết quả bước đầu trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí khẳng định, trong thời gian qua, quá trình sắp xếp, sáp nhập và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá rất cao. Đồng chí mong muốn đồng chí Tổng Kiểm toán Nhà nước trên cương vị công tác luôn có sự phát triển, cống hiến cho Nhà nước và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời dành nhiều quan tâm tới sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước đã thông tin về tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của cả nước cũng như ngành kiểm toán Nhà nước; thông báo một số kết quả hoạt động kiểm toán Nhà nước những tháng đầu năm 2025 và phương hướng thời gian tới. Đồng chí mong muốn tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong hoạt động kiểm toán, thực hiện các kết luận kiểm toán và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Minh Châu - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng đồng chí Ngô Văn Tuấn - Tổng kiểm toán Nhà nước bức tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Huy Thắng