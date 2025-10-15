Top 5 Mẫu Tranh Bát Mã đẹp được yêu thích nhất

Tranh Bát mã với hình ảnh đàn ngựa 8 con phi nước đại là biểu tượng của thành công, phát đạt và ý chí vươn lên mạnh mẽ, mang năng lượng phát tài – thăng tiến – đoàn kết – hưng thịnh lâu dài. Treo tranh này trong phòng khách gia đình hay văn phòng làm việc giúp kích hoạt vượng khí, chiêu tài, chiêu lộc, đồng thời mang lại quý nhân phù trợ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió và hạnh phúc viên mãn. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu quý khách tham khảo những mẫu tranh đẹp được yêu thích hàng đầu hiện nay:

Mẫu 01: Tranh bát mã đẹp ngựa phi trên nước

Như ta đã biết ngựa mang hành Hỏa lại chạy trên mặt nước (hành Thủy). Bởi vậy mẫu tranh bát mã này mang hàm ý về sự vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng mọi rào cản và khó khăn bằng sức mạnh tuyệt đối để vươn tới thành công một cách đầy thuyết phục. Mặt khác, bức tranh mã đáo thành công ngựa phi trên nước còn như một lời nhắc nhở gia chủ thường xuyên phải giữ mình không kiêu ngạo (lấy thủy để kìm hỏa xung thiên) từ đó tránh được các rủi ro vì tính khí nóng nảy bốc đồng sinh ra, thu phục nhân tâm tốt hơn và đạt được thành công bền vững lâu dài.

Mẫu 02: Tranh bát mã đẹp ngựa phi trên đất tung bụi mịt mờ

Mẫu 03 có hình ảnh một đàn ngựa cơ bắp mạnh mẽ đang phi trên đường đất tạo ra những đám khói bụi cuồn cuộn mịt mờ. Trong phong thủy ngựa thuộc hành Hỏa trong khi đất bụi thuộc hành Thổ, mang tính tương sinh hỗ trợ nhau rất tốt. Bởi vậy bức tranh bát mã này mang hàm ý của sức mạnh và sự phát triển nhanh nhưng luôn trên căn cơ vững chắc, đạt được thành công bền chặt lâu dài.

Mẫu 03: Tranh bát mã đẹp ngựa phi trên thảo nguyên đồng cỏ

Mẫu tranh mã đáo thành công trên lấy hình ảnh một đàn ngựa phi trên thảo nguyên hoa cỏ tươi tốt. Về mặt tự nhiên thì hoa cỏ chính là nguồn thức ăn nuôi dưỡng cho ngựa béo tốt khỏe mạnh. Còn xét về phong thủy, hoa cỏ cây cối thuộc về hành Mộc mang tính tương sinh rất tốt với hành Hỏa của ngựa (như củi và lửa vậy, củi nhiều lửa càng mạnh). Bởi vậy bức tranh bát mã trên không chỉ mang ý nghĩa tốt lành mà còn thuận về phong thủy tương sinh. Xứng đáng là một mẫu tranh treo phòng khách đẹp hàng đầu cho các gia chủ mệnh Hỏa.

Mẫu 04: Tranh bát mã đẹp ngựa phi trên mây

Mẫu tranh 04 lấy hình ảnh đàn ngựa đang phi trên những tầng mây trắng phủ kín chỉ hở phần đỉnh của những ngọn núi cao với mặt trời tròn rực hồng. Ngựa phi trên mây mang hàm ý “đạp mây cưỡi gió”, sức mạnh vượt trội dễ dàng vượt qua mọi nghịch cảnh để tiến lên thần tốc, nhanh chóng hướng tới mục tiêu. Một bức tranh mã đáo thành công cực đẹp với gam màu thủy mặc sang trọng để bạn treo trang trí văn phòng làm việc hay phòng khách gia đình mình.

Mẫu 05: Tranh bát mã đẹp ngựa phi trên bãi biển

Bức tranh mẫu 05 lấy hình ảnh đàn ngựa Bát Mã phi trên bãi biển cát vàng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trong lành. Ngựa phi trên cát vàng tức Thổ, là hành tương sinh của Hỏa nên rất hài hòa về phong thủy. Trong khi hình ảnh của nước (biển) thuộc hành Thủy như một nhân tố đối nghịch nhưng không gây tác động xấu mà như lời nhắc nhở phải giữ đạo tâm điềm tĩnh cân bằng để tránh xa những khó khăn cám dỗ luôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và nơi đâu.

Trên đây tranhtreotuong.com đã giới thiệu quý khách tham khảo Top05 mẫu tranh treo tường mã đáo thành công vừa đẹp vừa mang nhiều ý nghĩa tốt lành. Hy vọng giúp ích cho quá trình mua sắm và trang trí căn hộ của quý khách.

Địa chỉ bán tranh bát mã phong thuỷ đẹp

Tại tranhtreotuong.com hiện chúng tôi cung cấp hơn 300 mẫu tranh mã đáo thành công đẹp để bạn chọn lựa. Bao gồm đầy đủ chất liệu như tranh vẽ sơn dầu, tranh in canvas, tráng gương, in ép gỗ, tranh thêu. Ngoài bán sẵn cũng nhận làm tranh theo yêu cầu riêng. Tin tưởng sẽ mang lại sự hài lòng cho quý khách!

Thông tin liên hệ:

Siêu thị tranh treo tường AmiA

Công ty TNHH AmiA Việt Nam

Địa chỉ: 211 Vũ Tông Phan - P.Khương Đình - Hà Nội

Hotline/Zalo: 0916.225.866

Website: tranhtreotuong.com